Diwali Offer Samsung 5 best selling 5G phones at 16000 rupees discount with 50MP AI cameras 6 year OS update see list दिवाली ऑफर: ₹16,000 तक सस्ते हुए Samsung के 50MP AI कैमरा वाले 5 बेस्ट सेलिंग 5G फोन, देखें List
अमेजन और फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में सैमसंग के फोन्स पर धमाकेदार दिकोउंत मिल रहा है। इस खास सेल में Galaxy A, M और F सीरीज के कई स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप नया सैमसंग फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका बिल्कुल न चूकें।

Himani GuptaFri, 10 Oct 2025 04:29 PM
Samsung Best Smartphones Deal

ई-कॉमर्स साइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली स्पेशल सेल शुरू हो गयी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर Samsung के Galaxy A, M और F सीरीज के कई स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस सेल के दौरान ग्राहक सैमसंग के लेटेस्ट और पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर बम्पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं, किस मॉडल पर मिल रहा है कितना डिस्काउंट है। देखें पूरी लिस्ट:

सैमसंग के फोन्स पर जबरदस्त छूट

इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर 16,000 रुपये तक की जबरदस्त छूट दी जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों को एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI, और बैंक डिस्काउंट जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल रही हैं। यानी, इस सेल में आप अपने पसंदीदा सैमसंग फोन को पहले से कहीं ज्यादा किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। आइए, अब विस्तार से जानते हैं सभी ऑफर्स और डिस्काउंट की पूरी जानकारी।

Samsung Galaxy A55 5G पर भारी छूट

Samsung Galaxy A55 5G की लॉन्च कीमत ₹39,999 थी, लेकिन अब यह फोन Amazon पर मात्र ₹26,999 में उपलब्ध है। यह एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जो मजबूत मेटल फ्रेम और Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें 6.6-इंच की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 32MP फ्रंट कैमरा शामिल है।

Samsung Galaxy M35 5G पर बंपर छूट

Samsung Galaxy M35 5G, जिसकी लॉन्च कीमत ₹24,499 थी, अब अमेजन पर ₹15,499 में मिल रहा है। इस फोन में कंपनी का इन-हाउस Exynos 1380 SoC प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा सेक्शन में 50MP OIS प्राइमरी लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है, जो शानदार फोटोग्राफी अनुभव देता है।

Samsung Galaxy M16 5G पर जबरदस्त ऑफर

Galaxy M16 5G को इस सेल में सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ₹11,910 में खरीदा जा सकता है। यह फोन Eye-Care Shield और Vision Booster सपोर्ट के साथ आता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50MP प्राइमरी कैमरा, 5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 2MP मैक्रो कैमरा।

Samsung Galaxy A35 5G पर दमदार छूट

Samsung Galaxy A35 5G की लॉन्च कीमत ₹33,999 थी, लेकिन अब यह फ्लिपकार्ट पर ₹14,999 में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, और शक्तिशाली Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर, और 13MP सेल्फी कैमरा शामिल है।

Samsung Galaxy F06 5G पर तगड़ा डिस्काउंट

अगर आप बजट सेगमेंट में 5G फोन की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए शानदार विकल्प है। इस फोन की कीमत सेल के दौरान सिर्फ ₹7499 रखी गई है। इसमें शक्तिशाली MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो दिनभर के मल्टीटास्किंग और गेमिंग को संभालने में सक्षम है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन कैमरा दिया गया है।

