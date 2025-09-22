दिवाली ऑफर: कल से ₹4499 में खरीदें 50MP कैमरा, दमदार बैटरी, बड़ी डिस्प्ले वाले AI स्मार्टफोन

Flipkart BBD Sale Ai+ Phone at Discount

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल कल 23 सितम्बर से सभी के लिए शुरू हो रही है। इस सेल में सबसे सस्ते AI फोन्स को भी शानदार छूट के साथ बेचा जा रहा है। इस सेल में सबसे किफायती AI+ स्मार्टफोन्स AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G भी डिस्काउंट के साथ बेचे जा रहे हैं जिस पर कभी-कभी ही इतनी छूट मिलती है।