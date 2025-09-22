Diwali offer Buy cheapest AI smartphones at just 4499 rupees have 50MP camera powerful battery big display Flipkart sale दिवाली ऑफर: कल से ₹4499 में खरीदें 50MP कैमरा, दमदार बैटरी, बड़ी डिस्प्ले वाले AI स्मार्टफोन
अगर आप सस्ते में AI फोन्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो कल से फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में से आप AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G को शानदार डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। ये फोन बड़ी डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ आते हैं।

Himani GuptaMon, 22 Sep 2025 09:08 PM
Flipkart BBD Sale Ai+ Phone at Discount

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल कल 23 सितम्बर से सभी के लिए शुरू हो रही है। इस सेल में सबसे सस्ते AI फोन्स को भी शानदार छूट के साथ बेचा जा रहा है। इस सेल में सबसे किफायती AI+ स्मार्टफोन्स AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G भी डिस्काउंट के साथ बेचे जा रहे हैं जिस पर कभी-कभी ही इतनी छूट मिलती है।

मिला था जबर रिस्पांस

बता दें कि इस फोन के लॉन्च होते ही इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और कुछ ही धंटे में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे अब एक बार फिर से इन्हें खरीदने के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार ये फोन और भी ज्यादा आकर्षक कीमतों पर मिलेंगे।

AI+ Pulse 5G पर इतने रुपये की छूट

AI+ Pulse 5G बजट सेगमेंट में एक शानदार 5G स्मार्टफोन है। इसके बेस 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल को सेल में 4,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज कर 2000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

AI+ Nova 5G पर तगड़ी छूट

AI+ Nova 5G थोड़ा ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम परफॉर्मेंस देने वाला स्मार्टफोन है। इसका बेस 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वैरिएंट फ्लिपकार्ट की BBD सेल में 6,999 रुपए में बैंक छूट के साथ बेचा जाएगा। पुराने फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। पुराने फोन को बदलकर ये डिवाइस और सस्ते में खरीदे जा सकता है।

AI+ Pulse 5G की खासियतें

AI+ Pulse 5G में 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Unisoc T615 प्रोसेसर दिया गया है। AI+ Pulse 5G में 50MP AI-पावर्ड डुअल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, और NxtQuantum OS पर चलता है।

AI+ Nova 5G के खास फीचर्स

AI+ Nova 5G में 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर लगा है। फोन में 50MP AI डुअल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जिससे क्लियर फोटो और वीडियो मिलते हैं। पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

AI Plus smartphone