₹99 शुरुआती कीमत में छोटू रिचार्ज, 28 दिन तक वैलिडिटी; कॉलिंग, डेटा, SMS सब मिलेगा

एयरटेल का 199 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह सर्विस वैलिडिटी के साथ आने वाला एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान है। 199 रुपये का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यानी इस प्लान की रोज की लागत 7.10 रुपये आएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और कुल 2GB डेटा मिलता है। डेटा कोटा खत्म होने इंटरनेट यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसडीटी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम (12 महीनों के लिए), फ्री हैलोट्यून्स और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।