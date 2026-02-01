रोज ₹5 से कम में 300 दिन चलने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, टेंशन फ्री रखेंगे ये 6 प्लान

बीएसएनएल का 1499 रुपये का प्लान

अगर आप कम खर्च में लंबे समय तक अपनी सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, तो प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीएसएनएल का 1499 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 300 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और एकमुश्त 32GB डेटा मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान की रोज की लागत 4.99 रुपये आएगी।