रोज ₹5 से कम में 300 दिन चलने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, टेंशन फ्री रखेंगे ये 6 प्लान

अगर आप कम खर्च में लंबे समय तक अपनी सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, तो प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीएसएनएल का 1499 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 300 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और एकमुश्त 32GB डेटा मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान की रोज की लागत 4.99 रुपये आएगी।
बीएसएनएल का 1999 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 330 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस के साथ डेली 1.5GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।
बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस के साथ डेली 2GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।
बीएसएनएल का 2799 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस के साथ डेली 3GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।
बीएसएनएल का 2626 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस के साथ डेली 2.6GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद भी 40Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार, यह प्लान केवल 24 फरवरी तक ही उपलब्ध रहेगा।
यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ एकमुश्त 30GB डेटा और एकमुश्त 3600 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है, जिसकी कीमत 4000 रुपये है। इसके अलावा, प्लान में फ्री हैलोट्यून्स और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम भी शामिल है।