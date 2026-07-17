देश का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान, कीमत सिर्फ ₹199; इसमें फ्री कॉल्स, डेटा, SMS सबकुछ

Jio का 349 रुपये का पोस्टपेड प्लान

जियो के सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान की कीमत 349 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और 30GB डेटा मिलता है। इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 10 रुपये प्रति जीबी की दर से चार्ज लिया जाएगा। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी और जियो एआईक्लाउड की सुविधा भी शामिल है। प्लान में JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन (3 महीनों के लिए) और गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन (18 महीनों के लिए) शामिल हैं।