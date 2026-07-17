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देश का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान, कीमत सिर्फ ₹199; इसमें फ्री कॉल्स, डेटा, SMS सबकुछ

BSNL के पास देश का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है, जिसकी कीमत 200 रुपये से भी कम है। इतना सस्ता प्लान Airtel और Jio के पास भी नहीं है। इसकी कीमत एयरटेल के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान से आधी से भी कम है। देश के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान में क्या-क्या मिलेगा, चलिए डिटेल में जानते हैं...

Arpit SoniJul 17, 2026 01:03 pm IST
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BSNL का 199 रुपये का पोस्टपेड प्लान

बीएसएनएल का 199 रुपये का पोस्टपेड मोबाइल प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ आता है। प्लान के साथ कोई ऐड-ऑन फैमिली कनेक्शन शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और कुल 25GB डेटा मिलता है। इसमें 75GB तक डेटा रोलओवर सुविधा भी है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 पैसा प्रति एमबी के दर से चार्ज लिया जाता है।

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किसी कंपनी के पास नहीं इतना सस्ता पोस्टपेड प्लान

ऐसा कोई अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो इस रेंज में पोस्टपेड मोबाइल प्लान पेश करता हो। 199 रुपये प्रति माह के इस प्लान में ग्राहकों को कॉलिंग, डेटा और एसएमएस सबकुछ मिलता है। इस कीमत में अन्य कंपनी प्रीपेड प्लान्स की पेशकश कर रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप एयरटेल या जियो का 199 रुपये का प्लान लेते हैं, तो भी आपको इतने डेटा के साथ पूरी तरह से एक महीने की वैलिडिटी भी नहीं मिलेगी।

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BSNL का 199 रुपये का पोस्टपेड प्लान

199 रुपये के प्लान के बाद बीएसएनएल का दूसरा सबसे सस्ता प्लान 399 रुपये प्रति माह का है। इस प्लान में भी कोई ऐड-ऑन फैमिली कनेक्शन शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और कुल 70GB डेटा मिलता है। इसमें 210GB तक डेटा रोलओवर की सुविधा भी है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 पैसा प्रति एमबी के दर से चार्ज लिया जाता है।

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Airtel का 449 रुपये का पोस्टपेड प्लान

एयरटेल के सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान की कीमत 449 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड 4G & 5G डेटा मिलता है। प्लान में कोई एड-ऑन फैमिली कनेक्शन शामिल नहीं है। प्लान में एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम (12 महीनों के लिए), ब्लू रिबन बैग और फ्री हैलोट्यून्स शामिल हैं।

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Jio का 349 रुपये का पोस्टपेड प्लान

जियो के सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान की कीमत 349 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और 30GB डेटा मिलता है। इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 10 रुपये प्रति जीबी की दर से चार्ज लिया जाएगा। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी और जियो एआईक्लाउड की सुविधा भी शामिल है। प्लान में JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन (3 महीनों के लिए) और गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन (18 महीनों के लिए) शामिल हैं।

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