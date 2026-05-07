सबसे सस्ते फोल्डेबल फोन पर टूट पड़ेंगे ग्राहक, कीमत हर किसी के बजट में, दिखने में भी धांसू

भारत में Ai+ Nova Flip 5G की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये है। इसे ग्लेशियर व्हाइट कलर में Flipkart से खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार इसकी एमआरपी 79,999 रुपये है, यानी यह फोन एमआरपी से पूरे 50,000 रुपये कम में मिल रहा है।
नए Ai+ Nova Flip 5G में 6.9-इंच का एमोलेड इनर डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 2790x1188 पिक्सेल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पिक्सेल डेंसिटी 443 पीपीआई है। यह 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट को कवर करता है और 10-बिट कलर डेप्थ देता है। फोन में 3.1-इंच की कवर स्क्रीन भी है।
यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB LPDDR4X रैम और 256GB uMCP 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह फोन Android 15 पर चलता है, जो NxtQ OS पर बेस्ड है। दावा है कि फोन का AnTuTu स्कोर 708K है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है। फोन 5G सपोर्ट के साथ आता है।
फोटोग्राफी के लिए, नए Ai+ Nova Flip 5G स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है, जो 10x तक डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है, और इसके साथ पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह क्लैमशेल फोल्डेबल फोन 'होवर मोड' या आंशिक रूप से मुड़ी हुई स्थिति में इस्तेमाल किए जाने पर भी साफ तस्वीरें खींचता है। सामने की तरफ, इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है।
नए Ai+ Nova Flip 5G में 4325mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग के साथ-साथ PD3.0 और PPS स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करती है। 193 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई फोल्ड करने पर 7.2mm हो जाती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल 5G सिम सपोर्ट, ब्लूटूथ, एनएफसी, OTG, L1 और L5 बैंड्स के साथ जीपीएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें हॉल सेंसर, जायरोस्कोप और सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे सेंसर्स दिए गए हैं।