सबसे सस्ते फोल्डेबल फोन पर टूट पड़ेंगे ग्राहक, कीमत हर किसी के बजट में, दिखने में भी धांसू

Ai+ Nova Flip 5G: बैटरी और कनेक्टिविटी

नए Ai+ Nova Flip 5G में 4325mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग के साथ-साथ PD3.0 और PPS स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करती है। 193 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई फोल्ड करने पर 7.2mm हो जाती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल 5G सिम सपोर्ट, ब्लूटूथ, एनएफसी, OTG, L1 और L5 बैंड्स के साथ जीपीएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें हॉल सेंसर, जायरोस्कोप और सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे सेंसर्स दिए गए हैं।