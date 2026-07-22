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खत्म नहीं होगा डेटा, यह है डेली 3GB डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान, कीमत 299 रुपये

अब डेटा खत्म होने का टेंशन खत्म। आज हम आपको डेली 3GB डेटा वाले देश के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं। अगर काम खत्म होने से पहले आपका भी डेटा खत्म हो जाता है, तो यह लिस्ट आपके काम की है। देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniJul 22, 2026 03:50 pm IST
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बीएसएनएल का 299 रुपये का प्लान

299 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 9.96 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त होने जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह 3GB डेली डेटा वाला सबसे सस्ता रिचार्ज है।

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बीएसएनएल का 599 रुपये का प्लान

599 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 8.55 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त होने जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।

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एयरटेल का 449 रुपये का प्लान

449 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 16.03 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त होने जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में 3 महीनों के जियोहॉटर सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

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वीआई का 795 रुपये का प्लान

795 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 14.19 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त होने जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में Vi Movies & TV ऐप का एक्सेस, हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

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वीआई का 398 रुपये का प्लान

वीआई के पास 398 रुपये का सस्ता प्रीपेड प्लान भी है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 14.21 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ अनलिमिटेड 4G+5G डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है।

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वीआई का 399 रुपये का प्लान

वीआई के पास 399 रुपये का सस्ता प्रीपेड प्लान भी है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 14.25 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ अनलिमिटेड 4G+5G डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में जियोहॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

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