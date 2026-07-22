खत्म नहीं होगा डेटा, यह है डेली 3GB डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान, कीमत 299 रुपये

एयरटेल का 449 रुपये का प्लान

449 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 16.03 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त होने जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में 3 महीनों के जियोहॉटर सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।