इन सस्ते प्लान्स ने मचाई धूम, रोज मिलेगा 3GB, 70 दिन तक वैलिडिटी, फ्री JioHotstar; कीमत ₹299 से शुरू

जियो का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा (यानी कुल 84GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड के साथ 3 महीनों के लिए फ्री जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए फ्री गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।