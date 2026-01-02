सिर्फ ₹2799 में पूरे साल हो जाएं टेंशन-फ्री, रोज मिलेगा 3GB डेटा, Unlimited कॉल्स और SMS के मज़े

दूसरे ऑपरेटर्स से क्यों बेहतर है BSNL का ये प्लान?

अगर निजी कंपनियों से तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। Jio और Airtel के सालाना प्लान आमतौर पर ₹3300 से ₹3600 के बीच आते हैं और कई मामलों में रोज़ का डेटा 2GB तक सीमित होता है। वहीं BSNL सिर्फ ₹2799 में न केवल कम कीमत देता है, बल्कि 3GB डेटा रोज़ जैसी बड़ी सुविधा भी देता है। यानी कम दाम में ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी।