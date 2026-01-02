Hindustan Hindi News
सिर्फ ₹2799 में पूरे साल हो जाएं टेंशन-फ्री, रोज मिलेगा 3GB डेटा, Unlimited कॉल्स और SMS के मज़े

BSNL ने भारत का सबसे किफायती सालाना मोबाइल रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। सिर्फ ₹2799 में 365 दिनों की वैलिडिटी, रोज़ 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं। जानिए डिटेल्स:

Himani GuptaJan 02, 2026 05:00 pm IST
BSNL Cheapest 365 Days Plan

देश में लगातार बढ़ते मोबाइल रिचार्ज की कीमतों के बीच BSNL ने आम मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। जहां एक तरफ निजी टेलीकॉम कंपनियां जैसे Jio, Airtel और Vi अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर चुकी हैं, वहीं BSNL ने 2799 रुपए का सबसे सस्ता Annual Plan पेश कर सभी को चौंका दिया है।

प्लान की खास बातें

इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी, रोज़ 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। यानी एक बार रिचार्ज कर लेने के बाद पूरे साल मोबाइल रिचार्ज की टेंशन खत्म।

दूसरे ऑपरेटर्स से क्यों बेहतर है BSNL का ये प्लान?

अगर निजी कंपनियों से तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। Jio और Airtel के सालाना प्लान आमतौर पर ₹3300 से ₹3600 के बीच आते हैं और कई मामलों में रोज़ का डेटा 2GB तक सीमित होता है। वहीं BSNL सिर्फ ₹2799 में न केवल कम कीमत देता है, बल्कि 3GB डेटा रोज़ जैसी बड़ी सुविधा भी देता है। यानी कम दाम में ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी।

पूरे 365 दिन की लंबी वैधता

BSNL के इस सालाना 2799 रुपए वाले प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 365 दिनों की वैधता है। एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल नंबर एक्टिव रहता है और बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

रोज़ाना 3GB हाई-स्पीड डेटा

इस प्लान में हर दिन 3GB डेटा मिलता है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास और ऑफिस वर्क के लिए पर्याप्त है। भारी इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए यह बड़ा फायदा है।

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

लोकल और STD दोनों तरह की कॉलिंग पूरी तरह अनलिमिटेड है। किसी भी नेटवर्क पर बिना अतिरिक्त चार्ज के बात की जा सकती है, जिससे कॉलिंग टेंशन खत्म हो जाती है।

100 SMS प्रतिदिन की सुविधा

इस प्लान में रोज 100 SMS भी मिलते हैं, जो OTP, बैंक अलर्ट और जरूरी मैसेज के लिए काफी हैं। यह सुविधा इसे एक ऑल-इन-वन प्लान बनाती है।

