CBSE 12th Result 2026: वेबसाइट डाउन हो जाए तो भी घबराएं नहीं, इन 4 तरीकों से मोबाइल पर देखें रिजल्ट, जानें पूरा तरीका

1. DigiLocker से रिजल्ट कैसे देखें

अगर CBSE की वेबसाइट स्लो हो या खुल नहीं रही हो, तो DigiLocker से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें और अपने मोबाइल नंबर या आधार के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन के बाद “CBSE” सेक्शन में जाएं और “Class 12 Result 2026” या “Marksheet” ऑप्शन चुनें। यहां आपसे रोल नंबर और जरूरी डिटेल मांगी जाएगी। जानकारी भरते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह मार्कशीट ऑफिशियल होती है और आगे काम में भी आ सकती है।