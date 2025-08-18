Buy Ultra high resolution 200MP camera 120W fast charging Redmi Note 13 Pro plus at 8000 rupees cheaper now at rs 26999 ₹8000 सस्ता हुआ अल्ट्रा हाई-रेजोल्यूशन 200MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग वाटरप्रूफ फोन, अभी खरीदें सिर्फ 26,999 रुपये में
₹8000 सस्ता हुआ अल्ट्रा हाई-रेजोल्यूशन 200MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग वाटरप्रूफ फोन, अभी खरीदें सिर्फ 26,999 रुपये में

मिड-रेंज में हाई-एंड स्मार्टफोन का अनुभव देना चाहता है तो 200MP कैमरा, Dimensity 7200 Ultra 120W फास्ट चार्जिंग जैसी दमदार स्पेसिफिकेशन्स वाला यह फोन सीधे 8000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Mon, 18 Aug 2025
200MP Camera Smartphone at Massive Discount

क्या आप एक दमदार मिड रेंज स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो बेजोड़ परफॉरमेंस, शानदार कैमरा और दमदार डिस्प्ले ऑफ़र करें तो आपके लिए अच्छी खबर है। Flipkart पर Redmi Note 13 Pro Plus 5G अब भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ इसे और सस्ते में खरीद सकते हैं।

लॉन्च प्राइस से हुआ 8000 रुपये सस्ता

Redmi Note 13 Pro Plus की लॉन्च के समय कीमत 34,999 रुपये थी। लेकिन अभी यह फोन 8000 रुपये सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। डिस्काउंट के बाद आप फोन को 26,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

ऑफ़र की डिटेल्स

यदि आपके पास Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड है, तो आप 1300 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। इसके अलावा पुराने फोन के एक्सचेंज करने पर 20,000 रुपये की छूट और मिल सकती है। अगर आप EMI विकल्प चुनते हैं, तो इसका मासिक भुगतान 1,322 रुपये से शुरू हो सकता है।

Redmi Note 13 Pro Plus 5G की खासियत

Redmi Note 13 Pro Plus 5G अपने प्राइस सेगमेंट में एक पावरफुल स्मार्टफोन है जो डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा चारों ही मोर्चों पर शानदार बैलेंस देता है।

मजबूत डिस्प्ले

रेडमी के इस फोन में 6.67-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus से प्रोटेक्शन मिली है, जिससे यह और भी टिकाऊ बन जाता है।

बेस्ट इन परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 7200 Ultra प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है। इसमें 12GB तक की RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मौजूद है।

कैमरा शानदार

कैमरा सेक्शन में यह फोन यूजर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसमें 200MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा है, जिसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

दमदार बैटरी फास्ट-चार्जिंग के साथ

बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी यह फोन कमाल है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जो 120W सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी कुछ ही मिनटों में आपका फोन पूरी तरह चार्ज हो सकता है।

