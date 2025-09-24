Diwali सेल में ₹15,000 से कम में खरीदें 43 इंच के DJ जैसे साउंड वाले गदर Smart TV, इन 5 मॉडल पर सबसे बड़ी छूट

इस दिवाली अगर आप घर को मिनी थिएटर या सिनेमा हॉल जैसा लुक देना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस बार की Diwali सेल में 43-इंच वाले Smart TVs पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। खास बात यह है कि ये टीवी न सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ आते हैं बल्कि इनमें DJ जैसे पावरफुल साउंड सिस्टम भी मौजूद हैं, जिससे मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इनकी कीमत ₹15,000 से भी कम है, यानी दमदार फीचर्स अब बजट में।
Flipkart और Amazon पर चल रही फेस्टिवल सेल में VW, कोडक, एसर जैसे ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर भारी छूट चल रही है। अगर आप अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या नए घर के लिए एक बजट फ्रेंडली लेकिन प्रीमियम फीचर्स वाला टीवी लेना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए एकदम सही है। देखें 5 बेस्ट 43-इंच Smart TV डील्स।
यह TV 43 इंच की स्क्रीन पर Full HD (1920×1080 पिक्सेल) रेज़ॉल्यूशन देता है, साथ ही QLED पैनल है जो रंगों को और अधिक शानदार बनाता है। इसके पास दो HDMI, दो USB पोर्ट्स, WiFi और LAN कनेक्टिविटी है। ध्वनि में यह 24W आउटपुट देता है। Amazon पर यह ₹12,499 में उपलब्ध है।
Blaupunkt CyberSound G2 मॉडल में Dolby Digital Plus ऑडियो टेक्नोलॉजी है और लगभग 48W साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे ये नाम से ही “CyberSound” जैसा ऑडियो अनुभव देने का दावा करता है। इसमें Android OS पर Smart TV सुविधाएँ, multiple inputs (HDMI, USB) और स्मार्ट कनेक्टिविटी शामिल हैं। यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 15,199 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।
यह मॉडल Full HD डिस्प्ले के साथ आता है, और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, जिससे आप Apps जैसे Netflix, YouTube आसानी से चला सकते हैं। इसमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट हैं, और ऑडियो आउटपुट 30W है। यह टीवी अभी 16,000 रुपए में बेचा जा रहा है।
Limeberry 43 इंच का यह Smart LED टीवी Android OS पर चलता है, साथ ही इसमें बेसिक Smart सुविधाएँ जैसे WiFi, HDMI/USB पोर्ट्स, और ऑडियो आउटपुट मिलता है। यह टीवी अमेजन पर ₹14,299 की कीमत पर listed है।
इस टीवी में आपको फुल एचडी वीडियों क्वालिटी मिलती है। इस कोडक टीवी में आपको 30 वाट का डॉल्बी स्पीकर मिलता है। यह टीवी प्री इंस्टॉल नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5, सोनीलिव, यूट्यूब और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफार्म की भी सुविधा, जिसकी मदद से आप लेटेस्ट फिल्मों और सीरीज का मजा उठा सकते हैं। इस टीवी को फ्लिपकार्ट से आप मात्र 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं।