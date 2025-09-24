Buy these cheapest 43 inch smart tv under 15000 rupees give DJ like sound HD display check 5 best discount deals Diwali सेल में ₹15,000 से कम में खरीदें 43 इंच के DJ जैसे साउंड वाले गदर Smart TV, इन 5 मॉडल पर सबसे बड़ी छूट
Diwali सेल में ₹15,000 से कम में खरीदें 43 इंच के DJ जैसे साउंड वाले गदर Smart TV, इन 5 मॉडल पर सबसे बड़ी छूट

Diwali सेल में ₹15,000 से कम में खरीदें 43 इंच के DJ जैसे साउंड वाले गदर Smart TV, इन 5 मॉडल पर सबसे बड़ी छूट

 43 inch Smart TV Under Rs 15000: Diwali सेल में 15,000 रुपए से कम में खरीदें 43-इंच के स्मार्ट टीवी। ये टीवी दमदार साउंड, HD डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन का मज़ा देंगे। देखें टॉप फ्लिपकार्ट और अमेजन की 5 बेस्ट डील्स और ऑफर्स।

Himani GuptaWed, 24 Sep 2025 07:23 PM
Best Deals on 43 inch Smart TV

इस दिवाली अगर आप घर को मिनी थिएटर या सिनेमा हॉल जैसा लुक देना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस बार की Diwali सेल में 43-इंच वाले Smart TVs पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। खास बात यह है कि ये टीवी न सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ आते हैं बल्कि इनमें DJ जैसे पावरफुल साउंड सिस्टम भी मौजूद हैं, जिससे मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इनकी कीमत ₹15,000 से भी कम है, यानी दमदार फीचर्स अब बजट में।

Flipkart-Amazon की 5 बेस्ट डील

Flipkart और Amazon पर चल रही फेस्टिवल सेल में VW, कोडक, एसर जैसे ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर भारी छूट चल रही है। अगर आप अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या नए घर के लिए एक बजट फ्रेंडली लेकिन प्रीमियम फीचर्स वाला टीवी लेना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए एकदम सही है। देखें 5 बेस्ट 43-इंच Smart TV डील्स।

VW 43 inch OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV

यह TV 43 इंच की स्क्रीन पर Full HD (1920×1080 पिक्सेल) रेज़ॉल्यूशन देता है, साथ ही QLED पैनल है जो रंगों को और अधिक शानदार बनाता है। इसके पास दो HDMI, दो USB पोर्ट्स, WiFi और LAN कनेक्टिविटी है। ध्वनि में यह 24W आउटपुट देता है। Amazon पर यह ₹12,499 में उपलब्ध है।

Blaupunkt CyberSound G2 Series 43 inch Full HD LED Smart Android TV

Blaupunkt CyberSound G2 मॉडल में Dolby Digital Plus ऑडियो टेक्‍नोलॉजी है और लगभग 48W साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे ये नाम से ही “CyberSound” जैसा ऑडियो अनुभव देने का दावा करता है। इसमें Android OS पर Smart TV सुविधाएँ, multiple inputs (HDMI, USB) और स्मार्ट कनेक्टिविटी शामिल हैं। यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 15,199 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Acer 43 inches G Plus Series Full HD LED Smart Google TV

यह मॉडल Full HD डिस्प्ले के साथ आता है, और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, जिससे आप Apps जैसे Netflix, YouTube आसानी से चला सकते हैं। इसमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट हैं, और ऑडियो आउटपुट 30W है। यह टीवी अभी 16,000 रुपए में बेचा जा रहा है।

Limeberry 43 inch Full HD Smart Android LED TV

Limeberry 43 इंच का यह Smart LED टीवी Android OS पर चलता है, साथ ही इसमें बेसिक Smart सुविधाएँ जैसे WiFi, HDMI/USB पोर्ट्स, और ऑडियो आउटपुट मिलता है। यह टीवी अमेजन पर ₹14,299 की कीमत पर listed है।

KODAK Special Edition 43 inch TV

इस टीवी में आपको फुल एचडी वीडियों क्वालिटी मिलती है। इस कोडक टीवी में आपको 30 वाट का डॉल्बी स्पीकर मिलता है। यह टीवी प्री इंस्टॉल नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5, सोनीलिव, यूट्यूब और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफार्म की भी सुविधा, जिसकी मदद से आप लेटेस्ट फिल्मों और सीरीज का मजा उठा सकते हैं। इस टीवी को फ्लिपकार्ट से आप मात्र 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

