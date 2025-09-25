₹7000 से कम में खरीदें, 8GB रैम, 50MP AI कैमरा, 3 साल बिना रुके चलने वाले 4 ऑल-राउंडर फोन, तुरंत देखें List

itel Zeno 20

itel Zeno 20 में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह फोन अमेजन की फेस्टिवल सेल में 5,498 रुपए के सेल के लिए उपलब्ध है। फोन Unisoc T7100 चिपसेट से चलता है, 3 साल लैग फ्री एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। कैमरा सेटअप में 13MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा शामिल है। 5,000mAh की बैटरी और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।