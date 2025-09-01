₹20,000 से कम में खरीदें Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा, 6720mAh तक की बैटरी वाले गदर Phones, बारिश में भी चलेंगे टका-टक

Motorola Edge 50 Neo पर इतने की छूट और फीचर्स

मोटोरोला का यह फोन 4000 रुपये की सीधी छूट के बाद अभी फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यह फोन प्रीमियम लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें 6.55-इंच का pOLED कर्व्ड डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट करता है। डिस्प्ले काफी स्मूद और कलरफुल है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए शानदार है। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट दिया गया है, साथ ही 12GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS प्राइमरी लेंस और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन Android 14 पर आधारित MyUX इंटरफ़ेस पर चलता है और 68W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।