₹20,000 से कम में खरीदें Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा, 6720mAh तक की बैटरी वाले गदर Phones, बारिश में भी चलेंगे टका-टक

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा, परफॉर्मेंस और टिकाऊपन तीनों में परफेक्ट हो, तो Motorola के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। Motorola के पास ऐसे कई 5G फोन हैं जिनमें दमदार 32MP सेल्फी कैमरा, पावरफुल बैटरी और IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग दी गई है।
Motorola के इन फोन्स की खासियत यह है कि ये न सिर्फ बारिश में आसानी से चलेंगे बल्कि गिरने या हल्के झटकों से भी जल्दी खराब नहीं होंगे। ये फोन्स 20,000 रुपये से कम कीमत में आते हैं। हम जिन मोटोरोला फोन्स की बात करे हैं उसमें Motorola G96 5G, Motorola Edge 50 Neo, Motorola G86 Power 5G, Motorola G85 5G, Motorola Edge 50 Fusion शामिल हैं।
मोटोरोला का यह फोन 4000 रुपये की सीधी छूट के बाद अभी फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यह फोन प्रीमियम लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें 6.55-इंच का pOLED कर्व्ड डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट करता है। डिस्प्ले काफी स्मूद और कलरफुल है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए शानदार है। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट दिया गया है, साथ ही 12GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS प्राइमरी लेंस और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन Android 14 पर आधारित MyUX इंटरफ़ेस पर चलता है और 68W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।
Motorola G86 Power 5G बैटरी बैकअप चाहने वाले यूजर्स के लिए परफेक्ट फोन है। इसमें 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 6720mAh बैटरी है। कैमरे में 50MP प्राइमरी लेंस और 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MPMP कैमरा है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 17,999 रुपये में बेचा जा रहा है।
यह Motorola का हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस है जिसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले है और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो इसे काफी पावरफुल बनाता है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS प्राइमरी लेंस और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP कैमरा है। बैटरी 5000mAh की है जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन भी दमदार डिस्काउंट के साथ 18,999 रुपये में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है।
यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन है, यह फोन बड़े डिस्काउंट के बाद 15,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें 6.6-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें Snapdragon 695 चिपसेट दिया गया है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी लेंस और 2MP डेप्थ सेंसर शामिल है। फ्रंट में 32MP कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी है जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Motorola G96 5G में 6.6-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन MediaTek Dimensity प्रोसेसर पर चलता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP OIS प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है। पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 17,999 रुपये में बेचा जा रहा है।