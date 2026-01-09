₹7000 से कम में खरीदें, 50MP AI कैमरा, 12GB रैम, 4 साल नॉन-स्टॉप चलने वाले ये 5 ऑल राउंडर फोन, देखें List

लिस्ट में ये 5 फोन शामिल

अच्छी बात यह है कि 2026 में बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में कई ऐसे फोन मौजूद हैं जो कम कीमत में 50MP AI कैमरा, 12GB तक RAM सपोर्ट, बड़ा डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो रोज़मर्रा के कामों के साथ-साथ सोशल मीडिया, वीडियो देखने, ऑनलाइन क्लास और हल्की-फुल्की गेमिंग भी हो। इस लिस्ट में लावा, रेडमी, पोको, मोटोरोला के फोन शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं, इस बजट में कौन-सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है।