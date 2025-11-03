Hindustan Hindi News
₹7299 से शुरू 12GB रैम, 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी वाले Motorola के बेस्ट-सेलिंग फोन, देखें लिस्ट

10,000 रुपए से कम में ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें हो 12GB रैम, 50MP कैमरा और 7000mAh की पावरफुल बैटरी तो Motorola के ये धमाकेदार बजट स्मार्टफोन्स आपके लिए हैं। जानिए इन फोन्स के फीचर्स और कितनी है कीमत।

Himani GuptaMon, 3 Nov 2025 07:11 PM
Motorola Best Selling Smartphone Under Rs 10000

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो पावरफुल परफॉर्मेंस दे, लंबी बैटरी लाइफ रखे और कीमत भी कम हो तो Motorola के नए बजट स्मार्टफोन्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। कंपनी ने हाल ही में ऐसे फोन पेश किए हैं जो 10,000 रुपए से भी कम कीमत में 12GB रैम, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी जैसी दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं।

इन फोन्स पर है छूट

Motorola की G सीरीज के फोन Moto G05, G06 Power और G35 5G फोन शामिल हैं। यह फोन न सिर्फ अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इनकी शुरुआती कीमत केवल 7,299 रुपए से शुरू होती है, जो इस रेंज में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनाती है।

Motorola G05

Motorola का यह फोन 7299 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। इस फोन में 6.67-इंच का HD+ डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और UI अनुभव स्मूद रहता है। बैटरी क्षमता 5200mAh है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त बैकअप देती है। कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है, जो बेहतरीन फोटो के लिए सक्षम है। प्रोसेसर में MediaTek Helio G81 Extreme इस्तेमाल हुआ है, यानी हल्के गेमिंग व मल्टी-टास्क के लिए ठीक।

Motorola G35 5G

Motorola G35 5G सेगमेंट का जबरदस्त फोन है। यह मॉडल 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में लगभग 9,999 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। इसमें 6.72-इंच की Full HD+ डिस्प्ले है, 50MP का मुख्य कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गयी है।

Moto G06 Power

Moto G06 Power बजट-श्रेणी में बैटरी प्रेमियों के लिए खास पेशकश है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7,499 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन में 7,000mAh की विशाल बैटरी है, जो लंबे उपयोग के लिए बेहतरीन बैकअप देती है। फोन में 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले है और 50MP का कैमरा भी उपलब्ध है। प्रोसेसर में MediaTek Helio G81 Extreme का इस्तेमाल हुआ है।

