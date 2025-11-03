₹7299 से शुरू 12GB रैम, 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी वाले Motorola के बेस्ट-सेलिंग फोन, देखें लिस्ट

Motorola G05

Motorola का यह फोन 7299 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। इस फोन में 6.67-इंच का HD+ डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और UI अनुभव स्मूद रहता है। बैटरी क्षमता 5200mAh है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त बैकअप देती है। कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है, जो बेहतरीन फोटो के लिए सक्षम है। प्रोसेसर में MediaTek Helio G81 Extreme इस्तेमाल हुआ है, यानी हल्के गेमिंग व मल्टी-टास्क के लिए ठीक।