₹200 से कम के 3 सबसे जबरदस्त Plans, 28 दिनों तक चालू रहेगी SIM, मिलेगा डेटा और Unlimited कॉलिंग का मजा

3. Vi 199 रुपए प्रीपेड प्लान

सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला प्लान 199 रुपए रिचार्ज है। इसमें आपको Unlimited Voice Calling और 300 SMS तो मिलते ही हैं, साथ में 2GB डेटा भी मिलता है जो पहले दो प्लान्स के मुकाबले दोगुना है। यह प्लान 28 दिनों की सेवा वैलिडिटी के साथ आता है यानी आपको एक महीने के लगभग बराबर समय तक डेटा और कॉलिंग सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दैनिक खर्च की बात करें तो यह लगभग ₹7.11 प्रति दिन का पड़ता है।