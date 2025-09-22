बड़ा धमाका! 26 सितंबर से आधी कीमत पर मिलेंगे Samsung के Smart TV, FREE साउंडबार और 3 साल की वारंटी

Samsung Big Festive Sale

त्योहारी सीजन में Samsung अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स लेकर आया है। कंपनी भारत में अपना सबसे बड़ा सेल इवेंट “Fab Grab Fest” 26 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है। इस सेल में स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि इस फेस्टिव सेल में ग्राहकों को 51% तक की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, कुछ चुनिंदा टीवी मॉडलों के साथ फ्री TV या Soundbar भी दिया जाएगा।