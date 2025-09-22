Buy Samsung Smart TVs at half price from Samsung Biggest Festive Sale get free soundbar 3 year warranty 26 September बड़ा धमाका! 26 सितंबर से आधी कीमत पर मिलेंगे Samsung के Smart TV, FREE साउंडबार और 3 साल की वारंटी
बड़ा धमाका! 26 सितंबर से आधी कीमत पर मिलेंगे Samsung के Smart TV, FREE साउंडबार और 3 साल की वारंटी

Samsung ने भारत में Fab Grab Fest की घोषणा की है। 26 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल में सैमसंग के स्मार्ट टीवी पर 51% तक का डिस्काउंट, फ्री साउंडबार/टीवी और 3 साल की वारंटी मिलेगी।

Himani GuptaMon, 22 Sep 2025 07:43 PM
1/7

Samsung Big Festive Sale

त्योहारी सीजन में Samsung अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स लेकर आया है। कंपनी भारत में अपना सबसे बड़ा सेल इवेंट “Fab Grab Fest” 26 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है। इस सेल में स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि इस फेस्टिव सेल में ग्राहकों को 51% तक की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, कुछ चुनिंदा टीवी मॉडलों के साथ फ्री TV या Soundbar भी दिया जाएगा।

2/7

₹5000 का बोनस और 3 साल की वारंटी

इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर में ₹5000 तक का बोनस, EMI ऑप्शन 30 महीने तक और टीवी पर 3 साल की वारंटी जैसी सुविधाएं भी होंगी। Fab Grab Fest के दौरान Samsung अपने टीवी रेंज को और आकर्षक बना रहा है। Crystal UHD, QLED और Frame TV मॉडल्स पर ग्राहकों को जबरदस्त डिस्काउंट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे।

3/7

Samsung (43) UE81F Crystal UHD TV

सैमसंग का यह टीवी अभी अमेजन और सैमसंग.इन पर 23,990 रुपये में बेचा जा रहा है। सेल में इसकी कीमत और कम हो जाएगी। Samsung का 43 इंच का UE81F Crystal UHD TV उन लोगों के लिए है जो बजट में प्रीमियम 4K अनुभव लेना चाहते हैं।

4/7

Samsung (43) UE81F Crystal UHD TV की खासियत

इसमें Crystal UHD पैनल मिलता है। यह स्मार्ट टीवी Netflix, Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स को सपोर्ट करता है। Fab Grab Fest के दौरान इसे भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

5/7

Samsung (55) QEF1 QLED TV

Samsung का 55 इंच QEF1 QLED TV Fab Grab Fest का सबसे आकर्षक ऑफर है। इस मॉडल में Quantum Dot तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह 4K QLED टीवी HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है, जिससे हर डिटेल साफ नजर आती है।

6/7

Samsung (55) QEF1 QLED TV के खास फीचर्स

सेल के दौरान ग्राहकों को इस मॉडल पर फ्री Soundbar या दूसरा TV भी मिल सकता है। इसके अलावा 30 महीने तक की EMI और एक्सचेंज बोनस का फायदा भी मिलेगा। अभी यह टीवी 42,990 रुपए में बेचा जा रहा है।

7/7

Samsung (55) Q8F QLED TV

Samsung का Q8F QLED TV भी 55 इंच का मॉडल है, लेकिन इसकी खासियत इसकी एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस है। यह Ultra HD 4K रेज़ॉल्यूशन और QLED पैनल के साथ आता है, जिसमें AI Upscaling का फीचर शामिल है। टीवी गेमर्स के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि इसमें तेज़ रिफ्रेश रेट और लो-लेटेंसी मोड है। यह टीवी अभी 91,190 रुपए में मिल रहा है।

