बड़ा ऑफर! Amazon-Flipkart नहीं यहां से ₹58,000 तक की छूट पर खरीदें Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन्स, 6 साल चलेंगे नॉन-स्टॉप

Samsung Festival Sale Best Offers

भारत में फेस्टिव सीजन सिर्फ़ त्यौहार मनाने का समय नहीं होता बल्कि यह शॉपिंग, गिफ्टिंग और नए गैजेट्स लेने का भी सबसे खास मौका माना जाता है। इसी मौके पर स्मार्टफोन Samsung ने भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने पॉपुलर Galaxy स्मार्टफोन्स पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी है, जिससे ग्राहक हाई-एंड AI फीचर्स वाले प्रीमियम और मिड-रेंज फोन बेहद आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं।