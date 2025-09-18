बड़ा ऑफर! Amazon-Flipkart नहीं यहां से ₹58,000 तक की छूट पर खरीदें Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन्स, 6 साल चलेंगे नॉन-स्टॉप

भारत में फेस्टिव सीजन सिर्फ़ त्यौहार मनाने का समय नहीं होता बल्कि यह शॉपिंग, गिफ्टिंग और नए गैजेट्स लेने का भी सबसे खास मौका माना जाता है। इसी मौके पर स्मार्टफोन Samsung ने भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने पॉपुलर Galaxy स्मार्टफोन्स पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी है, जिससे ग्राहक हाई-एंड AI फीचर्स वाले प्रीमियम और मिड-रेंज फोन बेहद आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं।
Samsung ने बताया है कि इस फेस्टिव सेल के दौरान Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy M36 5G, Galaxy M16 5G, Galaxy M06 5G, Galaxy F36 5G और Galaxy F06 5G पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। इनमें से कुछ स्मार्टफोन्स पर 40% से भी ज्यादा की छूट दी जा रही है।
Galaxy S24 Ultra: ₹1,29,999 से घटकर अब सिर्फ ₹71,999 Galaxy S24: ₹74,999 से घटकर सिर्फ ₹39,999 Galaxy S24 FE: ₹59,999 से घटकर सिर्फ ₹29,999 ये फोन AI-सक्षम फीचर्स जैसे Generative Edit, Gemini Live, Live Translate और पावरफुल Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आते हैं।
Galaxy A55 5G: ₹39,999 से घटकर ₹23,999 Galaxy A35 5G: ₹30,999 से घटकर ₹17,999 इन फोन में Super AMOLED 120Hz Display, Nightography Camera और Circle to Search जैसे फ्लैगशिप फीचर्स हैं।
Galaxy M36 5G: ₹19,999 से घटकर ₹13,999 Galaxy M16 5G: ₹13,499 से घटकर ₹10,499 Galaxy M06 5G: ₹9,999 से घटकर ₹7,499 ये फोन 6.7” AMOLED Display, Exynos/Dimensity प्रोसेसर और Samsung Wallet Tap & Pay जैसी खूबियों के साथ आते हैं।
Galaxy F36 5G: ₹19,999 से घटकर ₹13,999 Galaxy F06 5G: ₹9,999 से घटकर ₹7,499 Galaxy F36 5G का 50MP OIS Camera, AI Edit Tools (Object Eraser, Image Clipper) और प्रीमियम लेदर फिनिश इसे इस प्राइस रेंज में सबसे खास बनाते हैं।
Samsung की ये सेल 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे। आप सैमसंग.इन से इन फोन्स को खरीद सकते हैं।