₹40,000 वाला Samsung का Best Selling फोन हुआ पूरे 15,288 रुपए सस्ता, मिलेगा सिर्फ ₹23,461 में; 4 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Samsung Galaxy A55 5G at Big Price Cut

अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम भी हो, भरोसेमंद भी हो और आने वाले कई सालों तक स्लो न पड़े तो Samsung ने आपके लिए एक शानदार मौका तैयार कर दिया है। कंपनी का बेस्ट-सेलिंग मिड-रेंज स्मार्टफोन Samsung Galaxy A55 5G, जो भारत में 39,999 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था, अब सीधे 15,288 रुपएसस्ते में मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप यह फोन बेहद कम कीमत में घर ला सकते हैं। यह ऑफर कैसे मिलेगा, क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे, और क्यों Galaxy A55 5G अभी भी सबसे स्मार्ट चॉइस है।