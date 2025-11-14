₹40,000 वाला Samsung का Best Selling फोन हुआ पूरे 15,288 रुपए सस्ता, मिलेगा सिर्फ ₹23,461 में; 4 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम भी हो, भरोसेमंद भी हो और आने वाले कई सालों तक स्लो न पड़े तो Samsung ने आपके लिए एक शानदार मौका तैयार कर दिया है। कंपनी का बेस्ट-सेलिंग मिड-रेंज स्मार्टफोन Samsung Galaxy A55 5G, जो भारत में 39,999 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था, अब सीधे 15,288 रुपएसस्ते में मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप यह फोन बेहद कम कीमत में घर ला सकते हैं। यह ऑफर कैसे मिलेगा, क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे, और क्यों Galaxy A55 5G अभी भी सबसे स्मार्ट चॉइस है।
Samsung ने Galaxy A55 को 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया था और यह फोन कुछ ही महीनों में पूरे भारत में बेस्ट-सेलर साबित हुआ। अब फ्लिपकार्ट पर यह फोन ₹39,999 से कम होकर सिर्फ 24,711 रुपए में उपलब्ध है। यह कीमत बिना किसी कूपन या शर्त के फ्लैट डिस्काउंट के रूप में दी जा रही है।
फ्लिपकार्ट इस फोन पर कई एक्स्ट्रा ऑफर भी दे रहा है। अगर आप इस फोन को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 1250 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। हालांकि यह एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है।
Samsung Galaxy A55 5G प्रीमियम डिज़ाइन वाला फोन है जिसमें मिलता है: 6.6-inch का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का Eye-Care रिफ्रेश रेट जो स्क्रॉलिंग को काफी स्मूद बनाता है, ग्लास बैक और मेटल फ्रेम जो इसे प्रीमियम लुक देता है। IP67 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस जिससे फोन गलती से पानी में भी भीग जाए तो भी सुरक्षित रहता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में यह अपने सेगमेंट में अब भी सबसे मजबूत फोन माना जाता है।
Galaxy A55 5G की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP OIS कैमरा है। OIS यानी Optical Image Stabilization, जो वीडियो में झटका (Shake) को कम करता है। अगर आप चलते हुए वीडियो बनाते हैं या नॉर्मल हैंडहेल्ड शूटिंग करते हैं तो यह कैमरा प्रो-क्वालिटी वीडियो देता है। कैमरा सेटअप में शामिल है: 50MP मेन कैमरा (OIS सहित), 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 5MP मैक्रो कैमरा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो लो-लाइट में भी बेहतरीन वीडियो और फोटो देता है।
इस फोन की एक और बड़ी खासियत यह है कि Samsung इसमें 4 साल तक Android OS अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देता है। इसका मतलब यह है कि आपका फोन अगले कई सालों तक नए-नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैच पाता रहेगा। Android 14 के साथ आने वाला One UI इंटरफेस काफी स्मूद, क्लीन और यूज़र-फ्रेंडली है।
फोन में Samsung का नया Exynos 1480 5nm प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और रोज़मर्रा के कामों में तेज़ परफॉर्मेंस देता है। यह फोन लंबी यूसेज में भी गर्म नहीं होता और बैटरी स्मूद परफॉर्मेंस देती है।