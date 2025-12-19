पूरे ₹3,034 सस्ता हुआ Samsung का AI फोन, 50MP OIS कैमरा से Blur नहीं होगी फोटो, 6 साल रहेगा नया, अब ₹14465 में खरीदें

Samsung Galaxy M36 5G at Massive Discount

अगर आप काफी समय से Samsung का 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान Samsung Galaxy M36 5G पर जबरदस्त छूट दी जा रही है, जिससे यह फोन अब पहले के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर खरीदा जा सकता है। यह डील खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड का 5G फोन लेना चाहते हैं।