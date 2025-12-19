पूरे ₹3,034 सस्ता हुआ Samsung का AI फोन, 50MP OIS कैमरा से Blur नहीं होगी फोटो, 6 साल रहेगा नया, अब ₹14465 में खरीदें

अगर आप काफी समय से Samsung का 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान Samsung Galaxy M36 5G पर जबरदस्त छूट दी जा रही है, जिससे यह फोन अब पहले के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर खरीदा जा सकता है। यह डील खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड का 5G फोन लेना चाहते हैं।
Galaxy M36 5G को Samsung ने दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया था, जिसमें बड़ा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ शामिल है। अब सेल के दौरान इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से 3,034 रुपए कम हो गई है। इस सेल में बैंक ऑफर, एक्सचेंज डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी दिए जा रहे हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है।
फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान Galaxy M36 5G का 6GB + 128GB वेरिएंट 14,465 रुपए में लिस्टेड है। बता दें कि फोन 17,499 रुपए में लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही बैंक कार्ड से 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज कर 8000 रुपए तक की छूट मिल सकती है।
Samsung Galaxy M36 5G में 6.7-इंच का Super AMOLED Infinity-U डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स हैं। इसका डिस्प्ले vibrant कलर्स और स्मार्ट व्यू अनुभव प्रदान करता है, जो वीडियो देखने, गेमिंग या सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है।
कैमरा सेक्शन में Galaxy M36 5G में टॉप-लेवल सेंसर मिलता है: ✔ 50MP OIS (Optical Image Stabilization) मुख्य कैमरा ✔ 8MP Ultra-Wide लेंस ✔ 2MP Macro लेंस ✔ 13MP सेल्फी कैमरा यह सेटअप सभी सामान्य फोटोग्राफी जरूरतों को पूरा करता है चाहे दिन के उजाले में फोटो हों या लो-लाइट शॉट्स। OIS की मदद से स्थिर तस्वीरें और वीडियो भी मिलती हैं, जो इस प्राइस में एक बड़ी सुविधा है।
Galaxy M36 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो आम यूज़र्स के लिए पूरे दिन भर का बैटरी लाइफ देती है। यह फोन 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है।
Samsung Galaxy M36 5G में Android के बेस पर Samsung का अपना One UI इंटरफेस मिलता है, जो यूजर-फ्रेंडली, स्मूथ और फीचर-रिच अनुभव देता है। Samsung का One UI फोन को इस्तेमाल में आसान बनाने के साथ ही कई स्मार्ट फीचर्स जैसे Smart Widgets, Edge Panels, Device Care और बेहतर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी प्रदान करता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए लगभग 6 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है।