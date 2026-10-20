ऑफर के साथ ₹17,999 में खरीदें Samsung का 50MP नो-शेक कैमरा, Corning गोरिल्ला ग्लास वाला 5G फोन; आज से शुरू Sale

Samsung Galaxy F70 5G First Sale Today:

अगर आप 20,000 रुपए से कम कीमत में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy F70 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज यानी 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कंपनी ने इसे दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया है। आइए आपको बताते हैं कि पहली सेल में आप फोन को कितने में खरीद सकते हैं और क्या ऑफर्स मिलेंगे: