ऑफर के साथ ₹17,999 में खरीदें Samsung का 50MP नो-शेक कैमरा, Corning गोरिल्ला ग्लास वाला 5G फोन; आज से शुरू Sale

अगर आप 20,000 रुपए से कम कीमत में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy F70 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज यानी 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कंपनी ने इसे दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया है। आइए आपको बताते हैं कि पहली सेल में आप फोन को कितने में खरीद सकते हैं और क्या ऑफर्स मिलेंगे:
Galaxy F70 5G के बेस 4GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपए है, जबकि 6GB + 128GB रैम वाले मॉडल को 22,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ फोन को शानदार छूट पर खरीद सकते हैं।
Samsung Galaxy F70 5G की पहली सेल आज, 20 अक्टूबर को शुरू हो रही है। फोन को Flipkart से खरीदा जा सकेगा। लॉन्च ऑफर के तहत फोन के बेस वैरिएंट को 17,999 रुपए में बैंक छूट के साथ ख़रीदा जा सकता है। यानी बेस वेरिएंट पर ऑफर लागू होने के बाद फोन को 2,000 रुपए सस्ते में खरीदा जा सकता है। फोन को दो कलर ऑप्शन- Bold Black और Vivid Violet में पेश किया है।
Samsung Galaxy F70 5G में 6.7 इंच का Full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की स्क्रीन को Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा भी दी गई है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में डिस्प्ले को खरोंच और कुछ तरह के हल्के नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है।
कैमरा इस फोन की खास खूबियों में से एक है। Samsung Galaxy F70 5G के पीछे तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50MP का नो-शेक कैमरा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी का Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। Samsung Galaxy F70 5G को IP54 रेटिंग मिली है।