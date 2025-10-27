Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सबड़ा मौका! ₹10,000 से कम में खरीदें Samsung के 50MP नो-शेक कैमरा, 6 साल पुराने नहीं होने वाले 5 फोन्स

बड़ा मौका! ₹10,000 से कम में खरीदें Samsung के 50MP नो-शेक कैमरा, 6 साल पुराने नहीं होने वाले 5 फोन्स

Samsung के बेहतरीन फोन्स अभी Amazon और Flipkart की दिवाली सेल में जबरदस्त छूट पर मिल रहे हैं। इन फोन्स को सेल में आप 10,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। फोन में 50MP का हाई-क्वालिटी कैमरा, प्रीमियम डिस्प्ले है।

Himani GuptaMon, 27 Oct 2025 11:37 AM
1/6

Samsung Best Smartphones Under Rs 10,000

अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए बजट फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन अपने लिए बेस्ट हैं। इन फोन्स की कीमत ₹10,000 से कम है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये किसी प्रीमियम फोन से कम नहीं हैं। Amazon और Flipkart पर ये फोन्स जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। आइए देखिए बेस्ट फोन्स की लिस्ट:

2/6

Samsung Galaxy M06 5G

Samsung का यह फोन बजट सेगमेंट का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। जो अभी अमेजन पर 7499 रुपये का मिल रहा है। ये फोन क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जा रहा है। इसमें 6.5-इंच का HD+ PLS LCD डिस्प्ले मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। गैलेक्सी M06 5G में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन में 5000mAh की शानदार बैटरी है।

3/6

Samsung Galaxy F07 5G

Galaxy F07 5G फोन MediaTek Helio G99 चिपसेट पर आधारित है और इसमें 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले दी गई है। इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से 8,499 रुपये में खरीद सकते हैं। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी लेंस मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, Samsung ने इस मॉडल के लिए 6 साल की सुरक्षा अपडेट और 6 बड़े Android वर्शन अपडेट की घोषणा की है, जो इस बजट सेगमेंट में एक बड़ा आकर्षण है।

4/6

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M07 को उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ-साथ बेसिक 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं। इस फोन को फ्लिपकार्ट से 6799 रुपये में खरीद सकते हैं। डिवाइस में MediaTek Helio G99 चिपसेट पर आधारित है, जिसमें 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी है। कैमरा सेटअप में M07 में 50MP का मुख्य रियर कैमरा शामिल है, जो इस रेंज में बेहतर फोटोग्राफी अनुभव देता है। M07 को भी 6 वर्षों तक सुरक्षा अपडेट और 6 साल के OS अपडेट की गारंटी दी गई है।

5/6

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung का यह लेटेस्ट M सीरीज फोन पावरफुल मॉडल है। इसमें 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस फोन की कीमत 10,000 से थोड़ी ज्यादा है आप इस फोन को 12,499 रुपए में अमेजन से खरीद सकते हैं। इसमें 50MP का नो-शेक प्राइमरी कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा और 2MP मैक्रो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा है। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

6/6

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G फोन में 6.7 इंच की Super AMOLED स्क्रीन है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 (6nm) चिपसेट लगा है। इस फोन की खासियत इसका पतला होना यह है, यह 7.7mm पतला है। सैमसंग का यह फोन अमेजन पर 13,999 रुपए सेल किया जा रहा है। फोन में 50MP मेन लेंस (फोकस AF, f/1.8), एक 5MP ultrawide लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर शामिल है। फ्रंट कैमरा 13MP है। इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है। Samsung की ओर से 6 OS अपडेट और 6 साल की सुरक्षा अपडेट्स का वादा किया गया है।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile