कल से सिर्फ ₹12,499 में मिलेगा Redmi का 16GB रैम, 6000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, 3 साल तक बिना रुके चलने वाला 5G फोन

भारत में बजट स्मार्टफोन का मार्केट जितना बड़ा है, उतनी ही तेजी से हर कंपनी इस सेगमेंट में अपने नए-नए फोन उतार रही है। पिछले हफ्ते Redmi ने भी अपना दमदार बजट फोन Redmi 15C 5G को लॉन्च किया। यह स्मार्टफोन उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद 5G फोन चाहते हैं, जिसकी बैटरी दो दिन निकाले, स्क्रीन बड़ी हो और रोजमर्रा के काम बिना रुकावट के चलें।
Redmi 15C 5G कल 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स साइट अमेजन और mi.com से खरीदें के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन की सबसे बड़ी जान इसकी 6000mAh की भारी-भरकम बैटरी है। साथ ही फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है प्राइस रेंज में दमदार 5G परफॉर्मेंस देता है। आइए अब आपको रेडमी 15C 5G की कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स दें:
Redmi ने अपने नए 5G फोन को तीन RAM वेरिएंट्स के साथ भारत में लॉन्च किया है। 4GB RAM + 128GB स्टोरेज – 12,499 रुपए, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज – 13,999 रुपए, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 15,499 रुपए, तीनों ही मॉडलों में स्टोरेज एक जैसा 128GB दिया गया है, जिसे माइक्रोSD कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है।
Redmi 15C के बैंक ऑफर्स की डिटेल अभी नहीं मिली है लेकिन उम्मीद है कि फोन पर 1000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट होगा। वहीं mi.com से फोन को खरीदने पर आपको 15% एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगी। यानी की आप पुराने फोन एक्सचेंज कर बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं।
6.9-इंच का बड़ा 120Hz IPS LCD डिस्प्ले: Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का विशाल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। बड़ी स्क्रीन मायने रखती है खासकर उनके लिए जो फोन पर ही: वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या फिर हल्का-फुल्का गेमिंग करते हैं। 120Hz का रिफ्रेश रेट स्मूद एनीमेशन और तेज स्क्रॉलिंग में मदद करता है।
Redmi 15C 5G की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 6000mAh बैटरी, जो आसानी से: हेवी यूज में 1.5 से 2 दिन, नॉर्मल यूज में 2+ दिन तक चल सकती है। इसके साथ फोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। हालांकि इस सेगमेंट में कई फोन अभी भी 10W या 18W पर अटके हुए हैं, इसलिए 33W एक प्लस पॉइंट है।
Redmi 15C 5G को पॉवर देता है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। यह चिपसेट खासकर रोजमर्रा के कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है: WhatsApp/Instagram, YouTube/OTT, ई-लर्निंग, हल्की गेमिंग, मल्टीटास्किंग Dimensity 6300 इस प्राइस में काफी संतुलित और एनर्जी-इफिशिएंट प्रोसेसर है, जो बैटरी भी बचाता है और फोन को स्लो भी नहीं होने देता। 3 साल तक भी स्मूद, लैग-फ्री और फ्यूचर-रेडी परफॉर्मेंस देने में सक्षम बनाता है।
फोन में पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो डेली फोटोग्राफी के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है। यह कैमरा: डे-लाइट में शार्प इमेज, डिटेल्ड रंग, बेहतर डायनामिक रेंज प्रदान करता है। सेल्फी के लिए 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और नॉर्मल सेल्फी के लिए अच्छा है।
फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। यह बजट फोन के लिए बड़ी बात है। इसका मतलब: फोन हल्की बारिश, धूल, स्प्लैश से सुरक्षित रहेगा।