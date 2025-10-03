Buy powerful tablets with up to 8300mAh battery 11 inch display stylus under 15000 rupee check list of top 5 ₹15000 से कम में खरीदें 8300mAh तक की बैटरी, 11 इंच की डिस्प्ले, Stylus वाले दमदार Tablets, देखें टॉप-5 की लिस्ट
₹15000 से कम में खरीदें 8300mAh तक की बैटरी, 11 इंच की डिस्प्ले, Stylus वाले दमदार Tablets, देखें टॉप-5 की लिस्ट

15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 5 बेहतरीन टैबलेट्स जो हैं बड़े डिस्प्ले, मजबूत बैटरी, शानदार परफ़ॉर्मेंस और भारी स्टोरेज से लैस। लिस्ट में Lenovo, Realme, Honor, Redmi जैसे ब्रांड्स शामिल।

Himani GuptaFri, 3 Oct 2025 09:14 AM
Best Tablets Under Rs 15000

अगर आप स्मार्टफोन की स्क्रीन छोटी से परेशान हो गए हैं और मनोरंजन, पढ़ाई, वर्क के लिए एक अच्छा बजट टैब खरीदना चाहते हैं तो फेस्टिवल सेल का फायदा उठाते हुए बम्पर डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपए से कम में खरीद लें ये 5 दमदार टैबलेट्स।

लिस्ट में शामिल हैं ये Tablets

ये टैब दमदार बैटरी, बड़ी और आई-केयर डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर से लैस हैं। हम यहां आपको Lenovo Tab M11, Infinix XPAD LTE, Realme Pad 2 Lite, HONOR Pad X8a, Redmi Pad SE 4G पर मिलने वाले बेस्ट डिस्काउंट और फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

1. Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 का Wi-Fi वेरिएंट ₹8,999 में फ्लिपकार्ट पर और ₹10,990 में अमेजन पर उपलब्ध है। यह 11-इंच की FHD डिस्प्ले देता है, 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसका कलर gamut ~72% NTSC है। अंदर एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, और यह 8GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है। माइक्रोSD स्लॉट से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। आडियो के लिए यह चार स्पीकर के साथ Dolby Atmos सपोर्ट देता है। पृष्ठ पर कैमरा 13MP है।

2. Infinix XPAD LTE

Infinix XPAD LTE की कीमत अमेजन पर ₹11,990 है। इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है इस रेंज में यह स्टोरेज सबसे अधिक है। डिस्प्ले के रूप में यह 11-इंच स्क्रीन है। कैमरा सेटअप में 8MP फ्रंट और 8MP रियर दोनों कैमरा शामिल हैं। 7000mAh की बैटरी है। यह Android 14 OS पर चलती है और एक SIM स्लॉट के माध्यम से वॉयस कॉल सपोर्ट देती है। स्टोरेज एक्सपेंशन संभव है (1TB तक)।

3. Realme Pad 2 Lite

यह 10.9-इंच 2K EyeComfort डिस्प्ले पेश करता है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है। उपयोगकर्ता इसे Space Grey रंग में ले सकते हैं। यह MediaTek Helio G99 चिपसेट द्वारा संचालित है। मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में 4GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। साथ ही यह 8300mAh बैटरी से लैस है। यह 4G कॉलिंग और Wi-Fi दोनों सपोर्ट करता है। यह टैब अमेजन पर 11,999 रुपए में और फ्लिपकार्ट पर 13,499 रुपए में बेचा जा रहा है।

4. Honor Pad X8a

यह 11-इंच FHD + 90Hz डिस्प्ले देता है। इसका प्रोसेसर Snapdragon 680 है। RAM/स्टोरेज कॉम्बिनेशन 4GB + 128GB है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Android 14 पर चलता है। बैटरी क्षमता 8300mAh है। इसमें क्वाड स्पीकर का सेटअप है। यह पैड 9999 रुपए में अमेजन पर बेचा जा रहा है।

5. Redmi Pad SE 4G

यह 8.7-इंच की स्क्रीन देता है जिसका रेज़ॉल्यूशन 1340×800 है। रिफ्रेश रेट 90Hz है और यह 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के रूप में MediaTek Helio G55 दिया गया है। इसमें 6650mAh बैटरी है। ऑडियो के लिए यह ड्यूल स्पीकर + Dolby Atmos सपोर्ट करता है। रेडमी का यह टैब ₹9,699 में अमेजन पर उपलब्ध है।

