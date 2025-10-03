₹15000 से कम में खरीदें 8300mAh तक की बैटरी, 11 इंच की डिस्प्ले, Stylus वाले दमदार Tablets, देखें टॉप-5 की लिस्ट

1. Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 का Wi-Fi वेरिएंट ₹8,999 में फ्लिपकार्ट पर और ₹10,990 में अमेजन पर उपलब्ध है। यह 11-इंच की FHD डिस्प्ले देता है, 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसका कलर gamut ~72% NTSC है। अंदर एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, और यह 8GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है। माइक्रोSD स्लॉट से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। आडियो के लिए यह चार स्पीकर के साथ Dolby Atmos सपोर्ट देता है। पृष्ठ पर कैमरा 13MP है।