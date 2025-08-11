पूरे ₹18000 सस्ता हुआ Motorola का 50MP सेल्फी, 64MP टेलीफोटो कैमरा, 512GB ROM वाला सुपर AI फोन, धूल-पानी भी बेअसर

Motorola Edge 50 Ultra at Biggest Discount

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो हाई-एंड परफॉर्मेंस, बेस्ट-इन-क्लास कैमरा और हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता हो तो Motorola Edge 50 Ultra को खरीदने का यह बेहतरीन मौका है। Motorola का फ्लैगशिप मॉडल Edge 50 Ultra अब पहले से बहुत ज्यादा किफायती हो गया है। यह फोन लॉन्च प्राइस से 18000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। डिटेल्स में जानिए इस डील के बारे में: