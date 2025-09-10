₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, गिराओ या भीगो दो 3 साल तक रहेगा नया

अगर आप 20 हजार रुपये से कम में एक बढ़िया कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस, मिलिट्री-ग्रेड डिज़ाइन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola Edge 50 Fusion आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यह फोन अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 5000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है। आइए जानते हैं ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल।
Flipkart और अमेजन सेल में Motorola Edge 50 Fusion का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ 18,999 रुपये में 4000 रुपये के डिस्काउंट के बाद बेचा जा रहा है।
इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे टोटल छूट 5000 रुपये की हो जाएगी और आप 17,999 रुपये में फोन को खरीद पाएंगे। अगर आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाते हैं तो इस फोन पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ पा सकते हैं।
Motorola Edge 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यह Adreno 710 GPU के साथ मिलता है, जो स्मूथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग अनुभव सुनिश्चित करता है। फोन में टोटल 12 GB LPDDR4X RAM है।
Motorola Edge 50 Fusion फोन में एक शानदार 6.7-इंच पOLED Endless Edge डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन FHD+ (2400×1080), 395 ppi, 144 Hz रिफ्रेश रेट और 10-bit कलर, DCI-P3 कलर स्पेस, और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। गेमिंग मोड में टच सैंपलिंग रेट 360Hz तक पहुंचता है। स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात लगभग 92% है, जिससे यह देखने में बेहद प्रीमियम लगता है।
Motorola Edge 50 Fusion में 50MP Sony LYT-700C OIS रियर कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, और इसके साथ एक 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है। ऑडियो के लिए इसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं जो शानदार साउंड अनुभव देते हैं।
Motorola Edge 50 Fusion में 5000mAh की बैटरी के साथ यह फोन 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन Android 14 आधारित Hello UI पर चलता है, जो स्टॉक Android जैसा अनुभव देता है। Motorola इसके साथ तीन साल तक Android OS अपडेट और चार साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा करता है। सुरक्षा फीचर्स में ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक।