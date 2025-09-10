₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, गिराओ या भीगो दो 3 साल तक रहेगा नया

बैटरी, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा

Motorola Edge 50 Fusion में 5000mAh की बैटरी के साथ यह फोन 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन Android 14 आधारित Hello UI पर चलता है, जो स्टॉक Android जैसा अनुभव देता है। Motorola इसके साथ तीन साल तक Android OS अपडेट और चार साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा करता है। सुरक्षा फीचर्स में ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक।