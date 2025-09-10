Buy Motorola 12GB RAM 32MP selfie camera waterproof phone at big price get 5000 rupees cheaper from launch price ₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, गिराओ या भीगो दो 3 साल तक रहेगा नया
₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, गिराओ या भीगो दो 3 साल तक रहेगा नया

फेस्टिव Sale से पहले Motorola की पॉपुलर Edge 50 सीरीज का स्मार्टफोन 5000 रुपये की शानदार छूट पर मिल रहा है। अगर बढ़िया कैमरा, दमदार प्रोसेसर और वाटरप्रूफ फोन खरीदने खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह बेहतरीन मौका हो सकता है।

Himani GuptaWed, 10 Sep 2025 09:42 PM
1/7

Motorola Edge 50 Fusion at Massive Discount

अगर आप 20 हजार रुपये से कम में एक बढ़िया कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस, मिलिट्री-ग्रेड डिज़ाइन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola Edge 50 Fusion आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यह फोन अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 5000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है। आइए जानते हैं ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल।

2/7

Motorola Edge 50 Fusion पर धमाकेदार ऑफर

Flipkart और अमेजन सेल में Motorola Edge 50 Fusion का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ 18,999 रुपये में 4000 रुपये के डिस्काउंट के बाद बेचा जा रहा है।

3/7

बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स

इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे टोटल छूट 5000 रुपये की हो जाएगी और आप 17,999 रुपये में फोन को खरीद पाएंगे। अगर आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाते हैं तो इस फोन पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ पा सकते हैं।

4/7

Motorola Edge 50 Fusion प्रोसेसर

Motorola Edge 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यह Adreno 710 GPU के साथ मिलता है, जो स्मूथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग अनुभव सुनिश्चित करता है। फोन में टोटल 12 GB LPDDR4X RAM है।

5/7

डिस्प्ले और डिजाइन

Motorola Edge 50 Fusion फोन में एक शानदार 6.7-इंच पOLED Endless Edge डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन FHD+ (2400×1080), 395 ppi, 144 Hz रिफ्रेश रेट और 10-bit कलर, DCI-P3 कलर स्पेस, और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। गेमिंग मोड में टच सैंपलिंग रेट 360Hz तक पहुंचता है। स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात लगभग 92% है, जिससे यह देखने में बेहद प्रीमियम लगता है।

6/7

कैमरा और ऑडियो

Motorola Edge 50 Fusion में 50MP Sony LYT-700C OIS रियर कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, और इसके साथ एक 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है। ऑडियो के लिए इसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं जो शानदार साउंड अनुभव देते हैं।

7/7

बैटरी, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा

Motorola Edge 50 Fusion में 5000mAh की बैटरी के साथ यह फोन 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन Android 14 आधारित Hello UI पर चलता है, जो स्टॉक Android जैसा अनुभव देता है। Motorola इसके साथ तीन साल तक Android OS अपडेट और चार साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा करता है। सुरक्षा फीचर्स में ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक।

