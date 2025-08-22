Jio के नए सीक्रेट प्लान्स: ₹9 में रोज 1.5GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS, JioHotstar फ्री, देखें List

देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान पेश करने के लिए पहचानी जाती है। लेकिन Jio ने हाल ही में रोज 1GB डेटा वाले सस्ते प्लान्स को बंद कर दिया है। जिससे आपका खर्च बढ़ गया है.. लेकिन अगर आप महंगे प्लान से रिचार्ज नहीं करना चाहते हैं तो जियो के इन सीक्रेट प्लान्स के बारे में जरूर जान लें:
मुकेश अंबानी की कंपनी ने अब दो रिचार्ज प्लान्स को अफोर्डेबल प्लान्स की लिस्ट में जोड़ा है। इन प्लान्स की कीमत 189 रुपये और 799 रुपये है। इस लिस्ट में पहले 201 रुपये का प्लान था जो अब हमे नहीं दिख रहा है। आइए अब आपको बताते हैं इन बजट प्लान्स में मिलने वाले फायदों के बारे में:
Jio का 189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए है जो बजट-फ्रेंडली पैक की तलाश में हैं और बेसिक जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। इस प्लान की 28 दिनों की वैलिडिटी है।
जियो के इस प्लान में पूरे 28 दिन के लिए बस 2GB डेटा दिया जाता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और टोटल 300 SMS की सुविधा मिलती है। साथ ही Jio की ऐप्स जैसे JioTV और JioCloud का फ्री एक्सेस दिया जाता है।
जियो का 799 रुपये वाला उन यूजर्स के लिए है जो ज्यादा डेटा और OTT बेनिफिट्स के साथ एंटरटेनमेंट का मज़ा लेना चाहते हैं। इस प्लान में यूजर्स को 86 दिनों की वैलिडिटी मिलती है।
जियो के इस प्लान में रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में आपको कुल 126 GB डेटा मिलेगा। डेटा के अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (लोकल और STD दोनों) और रोजाना 100 SMS की सुविधा दी गई है। इसमें JioTV और JioCloud जैसी सर्विसेज फ्री मिलती हैं। खास बात यह है कि इस प्लान में JioHotstar का 90 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिससे आप क्रिकेट मैच, मूवी और वेब सीरीज का मज़ा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले सकते हैं।
जियो के 189 रुपये वाले प्लान की रोज की कीमत का हिसाब लगाए जाए तो यह प्लान 6.7 रुपये रोज का पड़ता है। वहीं 799 रुपये वाले प्लान का रोज का खर्च 9 रुपये रोज है।