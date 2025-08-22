Jio के नए सीक्रेट प्लान्स: ₹9 में रोज 1.5GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS, JioHotstar फ्री, देखें List

Jio के ₹799 वाले प्लान के बेनेफिट्स

जियो के इस प्लान में रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में आपको कुल 126 GB डेटा मिलेगा। डेटा के अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (लोकल और STD दोनों) और रोजाना 100 SMS की सुविधा दी गई है। इसमें JioTV और JioCloud जैसी सर्विसेज फ्री मिलती हैं। खास बात यह है कि इस प्लान में JioHotstar का 90 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिससे आप क्रिकेट मैच, मूवी और वेब सीरीज का मज़ा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले सकते हैं।