लगी लॉटरी: iPhone 15 सीरीज के फोन्स पहली बार हुए ₹25000 तक सस्ते, iPhone 17 लॉन्च बना वजह, देखें किस पर कितने की छूट

iPhone 15 Pro की खास बात

iPhone 15 Pro सीरीज का पहला प्रीमियम मॉडल है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव टाइटेनियम बॉडी है, जिससे यह पहले से हल्का और मजबूत बन गया है। इसमें 6.1-इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें दमदार A17 Pro चिप (3nm टेक्नोलॉजी) है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में कमाल का प्रदर्शन देती है। कैमरा सिस्टम ट्रिपल लेंस वाला है 48MP मेन, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 12MP टेलीफोटो। इसके साथ प्रो-लेवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें नया Action Button भी दिया गया है, जिसे यूज़र अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप मजबूत है और USB-C पोर्ट में USB 3.0 हाई-स्पीड ट्रांसफर सपोर्ट दिया गया है। यह फोन उन लोगों के लिए है जो हाई-परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन और एडवांस कैमरा फीचर्स चाहते हैं।