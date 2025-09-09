लगी लॉटरी: iPhone 15 सीरीज के फोन्स पहली बार हुए ₹25000 तक सस्ते, iPhone 17 लॉन्च बना वजह, देखें किस पर कितने की छूट

Apple iPhone 17 सीरीज का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है और लॉन्च से पहले ही भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल, iPhone 17 के आने की वजह से iPhone 15 सीरीज पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। Flipkart और Amazon जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर iPhone 15, iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro के दाम पहली बार इतने नीचे आए हैं कि Apple फैन्स इसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पा रहे।
iPhone 15 सीरीज के फोन्स अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 25,000 रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ग्राहक फ्लैगशिप iPhone अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा किफायती दाम पर पा सकते हैं। जानें किस पर कितने की छूट और फीचर्स:
iPhone 15 को भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब iPhone 17 के लॉन्च से पहले iPhone 15 का 128GB वैरिएंट फ्लिपकार्ट पर 64,900 रुपये में बेचा जा रहा है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के साथ कीमत और भी कम हो सकती है।
iPhone 15 में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें A16 Bionic चिप दी गई है। कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जिससे फोटोग्राफी क्वालिटी शानदार होती है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 12MP का TrueDepth फ्रंट कैमरा है।
iPhone 15 Plus का लॉन्च प्राइस 89,900 रुपये रखा गया था। अब इस फोन का 128GB स्टोरेज मॉडल ब्लैक कलर वैरिएंट में अमेजन पर 69,499 रुपये का मिल रहा है। इस पर 20,4001 रुपये की छूट है। ऑफर्स के साथ ग्राहक इसे और सस्ते दाम पर ले सकते हैं।
iPhone 15 Plus में 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। बड़ी स्क्रीन पर मूवी, गेम और मल्टीटास्किंग का मजा दोगुना हो जाता है। इसमें भी Dynamic Island दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें भी वही A16 Bionic चिप है। कैमरा सिस्टम में 48MP प्राइमरी सेंसर + 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 12MP फ्रंट कैमरा शामिल है। iPhone 15 Plus खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखना, गेम खेलना और लंबे बैकअप वाला iPhone चाहिए।
iPhone 15 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये थी। लेकिन अभी आईफोन 17 के आने से पहले iPhone 15 Pro का 512GB स्टोरेज वैरिएंट 25,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 1,39,899 रुपये में बेचा जा रहा है। इस पर 4000 रुपये से ज्यादा का कैशबैक है जो अमेजन पे से पेमेंट करने पर मिलेगा।
iPhone 15 Pro सीरीज का पहला प्रीमियम मॉडल है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव टाइटेनियम बॉडी है, जिससे यह पहले से हल्का और मजबूत बन गया है। इसमें 6.1-इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें दमदार A17 Pro चिप (3nm टेक्नोलॉजी) है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में कमाल का प्रदर्शन देती है। कैमरा सिस्टम ट्रिपल लेंस वाला है 48MP मेन, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 12MP टेलीफोटो। इसके साथ प्रो-लेवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें नया Action Button भी दिया गया है, जिसे यूज़र अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप मजबूत है और USB-C पोर्ट में USB 3.0 हाई-स्पीड ट्रांसफर सपोर्ट दिया गया है। यह फोन उन लोगों के लिए है जो हाई-परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन और एडवांस कैमरा फीचर्स चाहते हैं।