8199 रुपए में खरीदें मिलिट्री ग्रेड बॉडी, 5000mAh बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन, आज 12 बजे से Sale; लुक OnePlus 15 जैसा

itel Zeno 100 Lite की कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर

कंपनी ने itel Zeno 100 Lite को सिर्फ एक ही वैरिएंट में पेश किया है जो 2GB RAM + 64GB ROM के साथ आता है। इस फोन की कीमत 8199 रुपए में रखी गई है। अमेजन पर दिखे पोस्टर के अनुसार इस फोन पर 10% तक एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है जो बैंक अन्य डिस्काउंट के साथ होगी। यानी की आप फोन को 8000 रुपए के लगभग में खरीद पाएंगे।