8199 रुपए में खरीदें मिलिट्री ग्रेड बॉडी, 5000mAh बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन, आज 12 बजे से Sale; लुक OnePlus 15 जैसा

कम बजट में महंगे फोन जैसे लुक वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो itel ने अपना नया बजट फोन itel Zeno 100 Lite भारतीय बाजार में पेश कर दिया है और इसकी पहली सेल आज यानी दोपहर 12 बजे से Amazon पर शुरू होने जा रही है। यह फोन 8000 रुपए से भी कम में खरीदने के लिए आज फर्स्ट सेल में उपलब्ध होने वाला है।
कंपनी ने itel Zeno 100 Lite को सिर्फ एक ही वैरिएंट में पेश किया है जो 2GB RAM + 64GB ROM के साथ आता है। इस फोन की कीमत 8199 रुपए में रखी गई है। अमेजन पर दिखे पोस्टर के अनुसार इस फोन पर 10% तक एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है जो बैंक अन्य डिस्काउंट के साथ होगी। यानी की आप फोन को 8000 रुपए के लगभग में खरीद पाएंगे।
itel Zeno 100 फोन Military Grade Protection के साथ आता है। यह डिवाइस 43 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, -35 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड, 95% तक ह्यूमिडिटी और 1.2 मीटर तक की ड्रॉप टेस्टिंग को झेल सकता है। ऐसे में अगर फोन हाथ से गिर जाए या मौसम थोड़ा खराब हो, तो सामान्य इस्तेमाल में इसकी मजबूती बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है।
फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1612 पिक्सल है। सबसे खास बात इसका 90Hz रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रीन स्क्रॉलिंग। डिस्प्ले में 400 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे इंडोर के साथ-साथ आउटडोर में भी कंटेंट देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।
इस स्मार्टफोन की सबसे अलग खासियत UltraLink फीचर है। यह टेक्नोलॉजी सीमित दूरी तक कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करती है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। जैसे बेसमेंट पार्किंग, दूरदराज के इलाके या नेटवर्क आउटेज के दौरान यह फीचर काम आ सकता है।
itel Zeno 100 में 5000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के अनुसार, फोन में करीब 33.3 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 27.7 घंटे तक कॉलिंग का बैकअप मिल सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में IR Blaster दिया गया है, जिसकी मदद से TV, AC जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा DTS Sound बेहतर ऑडियो अनुभव देने का दावा करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है।