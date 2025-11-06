₹10,991 में खरीदें 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला Oppo का 'लोहा' फोन; न टूटेगा, न पानी से होगा खराब

अगर आप एक बजट 5G स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ मिले तो Oppo का नया Oppo K13x 5G आपके लिए एक शानदार विकल्प है। कंपनी ने इसे कुछ महीने पहले एंट्री-लेवल सेगमेंट में लॉन्च किया था, और अब यह फोन Amazon पर जबरदस्त छूट पर उपलब्ध है।
Oppo K13x 5G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को अमेजन से 10,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और ऑफर भी है। जिससे कीमत को और कम की जा सकती है। फोन को अमेजन से खरीदने पर 329 रुपए का कैशबेक मिल जायेगा।
अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो Oppo K13x 5G पर 7,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। यह ऑफर आपके पुराने फोन की कंडीशन और ब्रांड पर निर्भर करेगा। साथ ही, कंपनी 3 महीने की No-Cost EMI का भी ऑफर दे रही है, जिससे यह फोन और भी किफायती बन जाता है।
OPPO ने अपने एंट्री-मिड-रेंज सेगमेंट में K13x 5G लॉन्च कर एक संतुलित पैक पेश किया है, जिसमें परफॉर्मेंस, टिकाऊपन और बैटरी-लाइफ तीनों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 6.67 इंच का HD+ (720×1604 पिक्सल) LCD पैनल मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है इस रिफ्रेश रेट की वजह से यूज़र इंटरफेस, स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद महसूस होती है।
परफॉर्मेंस के लिए OPPO K13x 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का उपयोग हुआ है, साथ में 4GB, 6GB या 8GB RAM व 128GB स्टोरेज के विकल्प मौजूद हैं। डिज़ाइन व टिकाऊपन के मामले में K13x 5G IP65 डस्ट व पानी प्रतिरोधी रेटिंग के साथ है, और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन से लैस है यानी थोड़ी-बहुत गिरावट, छींटे या धूल-मिट्टी से यह फोन बचेगा।
कैमरा सेक्शन में K13x 5G में 50MP मुख्य रियर कैमरा + 2MP सहायक कैमरा का डुअल सेटअप दिया गया है, और सेल्फी के लिए 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। इन कैमरों में AI-फीचर्स जैसे कि AI Unblur, AI Reflection Remover, और AI Reimage उपलब्ध हैं, जो फोटो-क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं।
इस फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 45W SuperVOOC फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है यानी आपको लंबे समय तक बैटरी बैकअप मिलेगा और चार्जिंग-समय भी कम होगा। बैटरी के साथ 5 साल की "ड्यूरेबलिटी" मिलती है।