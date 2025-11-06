₹10,991 में खरीदें 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला Oppo का 'लोहा' फोन; न टूटेगा, न पानी से होगा खराब

OPPO K13x 5G डिस्प्ले

OPPO ने अपने एंट्री-मिड-रेंज सेगमेंट में K13x 5G लॉन्च कर एक संतुलित पैक पेश किया है, जिसमें परफॉर्मेंस, टिकाऊपन और बैटरी-लाइफ तीनों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 6.67 इंच का HD+ (720×1604 पिक्सल) LCD पैनल मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है इस रिफ्रेश रेट की वजह से यूज़र इंटरफेस, स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद महसूस होती है।