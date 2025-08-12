कल से सिर्फ ₹5499 में खरीदें 50MP कैमरा, लंबी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले वाले सबसे सस्ते AI फोन, 17 अगस्त तक मौका

AI+ Nova 5G को खरीदें इतने रुपये की छूट पर

AI+ Pulse 5G को सेल में इतने में खरीदें ये स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। AI+ Pulse 5G के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत ₹5,499 है, जबकि इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल ₹6,999 में मिल रहा है। इसके साथ ही Axis Bank Flipkart Debit Card का यूज कर 5% का कैशबैक मिल जाएगा। वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज कर 2000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी पा सकते हैं।