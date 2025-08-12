कल से सिर्फ ₹5499 में खरीदें 50MP कैमरा, लंबी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले वाले सबसे सस्ते AI फोन, 17 अगस्त तक मौका

भारत के सबसे बजट-फ्रेंडली AI+ स्मार्टफोन्स AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G को भारतीय बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पहली ही सेल में ये दोनों फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। अब कल से फ्लिपकार्ट की इंडिपेंडेंस डे सेल में ये दोनों फिर से सेल के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल लाइव होगी जिसमें इन्हें पहले से भी ज्यादा किफायती दाम में आप दोनों फोन को खरीद सकेंगे।
AI+ Pulse 5G को सेल में इतने में खरीदें ये स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। AI+ Pulse 5G के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत ₹5,499 है, जबकि इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल ₹6,999 में मिल रहा है। इसके साथ ही Axis Bank Flipkart Debit Card का यूज कर 5% का कैशबैक मिल जाएगा। वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज कर 2000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
वहीं, ज्यादा पावरफुल AI+ Nova 5G का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वर्जन ₹8499 में और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वर्जन ₹9,999 में खरीदा जा सकता है। Axis Bank Flipkart Debit Card का यूज कर 5% का कैशबैक मिल जाएगा। जिससे कीमत और कम हो जाती है। पुराने फोन को बदलकर ये डिवाइस और सस्ते में खरीदे जा सकता है।
AI+ Pulse 5G एक बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन है जो शानदार परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप देता है। इसमें 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव स्मूद हो जाता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Unisoc T615 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के टास्क और हल्के गेम्स को आसानी से संभालता है।
कैमरे के मामले में AI+ Pulse 5G में 50MP AI-पावर्ड डुअल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जो डेली फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है। इसमें 1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज सपोर्ट है, जिससे आप ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, और NxtQuantum OS पर चलता है जो एक सुरक्षित और आसान यूजर इंटरफेस देता है।
AI+ Nova 5G एक ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम परफॉर्मेंस देने वाला किफायती 5G स्मार्टफोन है। इसमें 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहद स्मूद हो जाता है। इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर लगा है जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग देता है।
फोन में 50MP AI डुअल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जिससे क्लियर फोटो और वीडियो मिलते हैं। स्टोरेज के लिए इसमें 1TB तक एक्सपैंडेबल मेमोरी का सपोर्ट है, और यह 6GB/8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज में आता है। पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।