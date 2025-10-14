Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सगजब! सिर्फ ₹7,279 में खरीदें 50MP कैमरे वाला सबसे सस्ता 5G फोन, पानी की छींटों से भी नहीं होगा खराब

गजब! सिर्फ ₹7,279 में खरीदें 50MP कैमरे वाला सबसे सस्ता 5G फोन, पानी की छींटों से भी नहीं होगा खराब

इस दिवाली अगर आप 8000 रुपए से कम में एक सस्ता और अच्छा 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो POCO का यह आपके लिए बेहतरीन है। यह फोन Amazon की फेस्टिवल सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। देखें ये डील:

Himani GuptaTue, 14 Oct 2025 08:27 PM
1/7

Poco Cheapest 50MP Camera 5G Phone

इस दिवाली अगर आप 8000 रुपये से कम में एक बढ़िया 5G फोन खरीदने का प्लान का रहे हैं तो POCO C75 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह फोन अमेजन की फेस्टिवल सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर बिक रहा है। POCO का यह फोन बढ़िया 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ आता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं POCO C75 5G पर मिलने वाली बेस्ट डील के बारे में:

2/7

POCO C75 5G अब तक की सबसे कम कीमत

POCO C75 5G का 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट भारत में कीमत 7,999 रुपये में लॉन्च हुआ है। यह फोन अमेजन पर 720 रुपये के सीधे डिस्काउंट के बाद अभी 7,279 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। वहीं फ्लिपकार्ट पर 7,299 रुपए में बेचा जा रहा है।

3/7

POCO C75 5G बैंक ऑफर्स

इसके साथ ही फोन को अमेजन से SBI बैंक के कार्ड के साथ 10% रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड का यूज कर 5% का डिस्काउंट पा सकते हैं।

4/7

POCO C75 5G के कलर वैरिएंट और एक्सचेंज ऑफर

POCO C75 5G को आप ओरियन ब्लू, गैलेक्टिक ब्लैक और पोलारिस ग्रीन रंगों में खरीद सकते हैं। फोन पर 4000 रुपये तक की एक्सचेंज छूट भी है पुराना फोन एक्सचेंज कर आप ये डिस्काउंट ले सकेंगे।

5/7

POCO C75 5G डिस्प्ले और प्रोसेसर

POCO C75 5G फोन में 6.88-इंच IPS LCD स्क्रीन से लैस है जो HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट है। डिवाइस Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है। इसे माली-जी57 एमसी2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है।

6/7

POCO C75 5G कैमरा और स्प्लेश रेसिस्टेंस

POCO C75 5G में 50MP f/1.8 प्राइमरी रियर कैमरा है। यह 180p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का सेल्फी कैमरा है। डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यह फोन यह फोन स्प्लेश रेसिस्टेंस, डस्ट प्रोटेक्शनके साथ आता।

7/7

POCO C75 5G बैटरी

POCO C75 5G फोन में 5160mAh की बैटरी है और यह 10W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह एक 5G-एनेबल डिवाइस है। यह 4जी एलटीई, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3 और जीपीएस को सपोर्ट करता है।

POCO Smartphones