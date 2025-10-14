गजब! सिर्फ ₹7,279 में खरीदें 50MP कैमरे वाला सबसे सस्ता 5G फोन, पानी की छींटों से भी नहीं होगा खराब

Poco Cheapest 50MP Camera 5G Phone

इस दिवाली अगर आप 8000 रुपये से कम में एक बढ़िया 5G फोन खरीदने का प्लान का रहे हैं तो POCO C75 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह फोन अमेजन की फेस्टिवल सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर बिक रहा है। POCO का यह फोन बढ़िया 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ आता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं POCO C75 5G पर मिलने वाली बेस्ट डील के बारे में: