₹6,999 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, बड़ी बैटरी, बिना नेटवर्क Calling वाले सबसे सस्ते AI फोन्स, जानें कब से Sale

भारत में बजट सेगमेंट के AI+ स्मार्टफोन्स AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G को लॉन्च के साथ ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था। पहली ही सेल में दोनों डिवाइस आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। अब ये दोनों फोन Flipkart Republic Day Sale के दौरान 17 जनवरी से बम्पर डिस्काउंट पर बेचे जायेंगे।
Flipkart की Republic day सेल में AI+ Nova 5G और AI+ Pulse 5G 7,000 रुपये से कम बजट में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जैसे दमदार फीचर्स ऑफर करते हैं, जो इन्हें बजट यूजर्स के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं।
AI+ Pulse 5G भारतीय बाजार में सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। Flipkart की रिपब्लिक डे सेल में इसका 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट ₹5,999 में उपलब्ध होगा। इसके अलावा Axis Bank Flipkart Debit Card से भुगतान करने पर 5% कैशबैक का फायदा मिलेगा। पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर ₹2,000 तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है।
AI+ Pulse 5G एक बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है।
फोटोग्राफी के लिए AI+ Pulse 5G में 50MP AI-पावर्ड डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5MP कैमरा मौजूद है, जो वीडियो कॉलिंग और बेसिक सेल्फी के लिए ठीक है। फोन में 1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन NxtQuantum OS पर चलता है, जो सिक्योर और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस देता है।
ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए AI+ Nova 5G एक शानदार विकल्प है। सेल के दौरान इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट ₹6,999 में खरीदा जा सकेगा। Axis Bank Flipkart Debit Card से भुगतान करने पर यहां भी 5% कैशबैक का लाभ मिलेगा।
AI+ Nova 5G को उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसमें 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग का अनुभव और भी स्मूद हो जाता है। फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता ऑफर करता है।
कैमरा सेक्शन में AI+ Nova 5G में भी 50MP AI डुअल रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो ली जा सकती हैं। यह स्मार्टफोन 6GB/8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज में आता है और 1TB तक एक्सपैंडेबल मेमोरी सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है।