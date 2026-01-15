₹6,999 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, बड़ी बैटरी, बिना नेटवर्क Calling वाले सबसे सस्ते AI फोन्स, जानें कब से Sale

AI+ Pulse 5G का कैमरा और बैटरी

फोटोग्राफी के लिए AI+ Pulse 5G में 50MP AI-पावर्ड डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5MP कैमरा मौजूद है, जो वीडियो कॉलिंग और बेसिक सेल्फी के लिए ठीक है। फोन में 1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन NxtQuantum OS पर चलता है, जो सिक्योर और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस देता है।