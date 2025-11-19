पूरे साल No रिचार्ज! रोज सिर्फ 7 रुपए में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग, 100 SMS; सीधे 2026 में करना होगा रीचार्ज

अगर आप बार-बार मोबाइल रीचार्ज कराकर थक चुके हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। टेलीकॉम कंपनी BSNL की ओर से यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक शानदार 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान की खास बात ये है कि सिर्फ एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल SIM ऐक्टिव रहेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग, ढेर सारे डाटा बेनिफिट और कई एक्स्ट्रा फायदे भी मिलेंगे।
इस प्लान के तहत आपको एक पूरे साल 365 दिन की वैधता मिलती है, और हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। जिसके हिसाब से प्लान का रोज खर्च लगभग 6.6 रुपए पड़ता है।
इस प्लान में हर दिन आपको 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसका मतलब है रोज YouTube, WhatsApp, Instagram, Reels, ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो मीटिंग जैसी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। 2GB डेटा रोजाना काफी शानदार माना जाता है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो दिन भर इंटरनेट चलाते हैं लेकिन अपना बजट कंट्रोल में रखना चाहते हैं। यह प्लान उन्हें बिना महंगे मासिक रिचार्ज के लगातार डेटा उपलब्ध कराता है।
रोजाना की 2GB लिमिट खत्म होने के बाद भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होता बस स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। यह फीचर बेहद काम का है क्योंकि आपको जरूरी ऐप्स जैसे WhatsApp, UPI, मैसेजिंग या बेसिक ब्राउज़िंग के लिए इंटरनेट मिलता रहता है। खासकर ऐसे समय में जब हाई-स्पीड डेटा खत्म हो जाए, तब भी जरूरी काम बिना रुकावट पूरे किए जा सकते हैं।
BSNL इस प्लान में पूरे साल अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। मतलब आप किसी भी नेटवर्क पर कितनी भी बार, कितनी भी देर तक कॉल कर सकते हैं, बिना किसी मिनिट लिमिट या FUP के। यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो दिन में कई बार दोस्तों, परिवार या ऑफिस कॉल्स करते हैं। बैलेंस या कॉल मिनट की टेंशन पूरी तरह खत्म।
आजकल UPI पेमेंट्स, बैंकिंग OTP, सोशल मीडिया OTP और कई तरह की वेरिफिकेशन SMS पर निर्भर होती हैं। BSNL इस प्लान में रोज 100 SMS देता है, जो हर तरह की आवश्यकता को पूरा करता है। स्टूडेंट्स, बिजनेस यूजर और ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह लिमिट एकदम पर्याप्त है।
बीएसएनएल का 229 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।