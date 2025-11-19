पूरे साल No रिचार्ज! रोज सिर्फ 7 रुपए में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग, 100 SMS; सीधे 2026 में करना होगा रीचार्ज

BSNL Best Yearly Plan

अगर आप बार-बार मोबाइल रीचार्ज कराकर थक चुके हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। टेलीकॉम कंपनी BSNL की ओर से यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक शानदार 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान की खास बात ये है कि सिर्फ एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल SIM ऐक्टिव रहेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग, ढेर सारे डाटा बेनिफिट और कई एक्स्ट्रा फायदे भी मिलेंगे।