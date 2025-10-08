Buy Apple Samsung pixel phones at 23000 rupees discount from launch price in Flipkart Diwali Dhamaka sale check list Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹23,000 तक सस्ते हुए Apple, Samsung, Pixel के ये जबरदस्त फोन, सबसे बड़ी छूट!
Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹23,000 तक सस्ते हुए Apple, Samsung, Pixel के ये जबरदस्त फोन, सबसे बड़ी छूट!

Flipkart का Big Bang Diwali Sale 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इस सेल में iPhone 16, Pixel 10, Galaxy S25, Nothing Phone 3a जैसे स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिलेगी। जानें डिस्काउंट डिटेल और फीचर्स।

Himani GuptaWed, 8 Oct 2025 07:29 PM
Flipkart Big Bang Diwali Sale Best Smartphone Deals:

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस बार Flipkart ने एक शानदार Big Bang Diwali Sale का ऐलान किया है। यह सेल 11 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, और Plus/Black सदस्यों को एक दिन पहले एक्सेस मिलेगा। Flipkart की इस सेल में iPhone 16, Google Pixel 10, और Samsung Galaxy S25 जैसे हाई-एंड मॉडल्स पर बड़े डिस्काउंट दिए जाएंगे। आइये डिटेल में बताते हैं किस फोन पर कितने की छूट:

Big Billion Days वाली सेल प्राइस में फोन्स को खरीदने का आखिरी मौका

फ्लिपकार्ट ने पहले ही अपने टीज़र में बताया है कि यह “Last Chance to Grab Big Billion Days Prices” होगा यानी जिन लोगों ने पिछली सेल में फोन नहीं खरीदे थे, उनके लिए अब एक और मौका है। सेल में Pixel 10 को ₹67,999 में और Galaxy S25 को ₹68,999 जैसी कीमतों पर बेचा जाएगा।

Apple iPhone 16

Flipkart की Diwali Sale का सबसे बड़ा हाइलाइट Apple iPhone 16 है। लॉन्च के समय इस फोन की कीमत ₹79,900 थी, लेकिन अब यह ₹56,150 की प्रभावी कीमत में मिल रहा है यानी लगभग ₹23,750 की बचत। iPhone 16 में A18 बायोनिक चिपसेट, 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, 48MP कैमरा, और iOS का सपोर्ट शामिल हैं।

Google Pixel 10

Pixel 10 की लॉन्च कीमत ₹79,999 थी, लेकिन Diwali सेल में यह ₹67,999 पर ऑफर किया जा रहा है। Pixel 10 का मुख्य आकर्षण है इसकी Google AI कैमरा क्षमताएं, Tensor G5 चिप, और Android अनुभव। इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रावाइड लेंस, AI-आधारित फोटो एडिटिंग, मैजिक इरेज़र और ऑडियो क्लीनअप टूल्स, 7 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे।

Samsung Galaxy S25

Samsung ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप Galaxy S25 पर भी शानदार ऑफर पेश किया है। लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹80,999 थी, लेकिन अब Diwali सेल में यह ₹68,999 में उपलब्ध होगा। इसमें Dynamic AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 4 या Exynos 2400 और One UI के बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं।

Nothing Phone 3a

Nothing ने अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और यूनिक LED लाइटिंग से यूजर्स के बीच अलग पहचान बनाई है। Diwali सेल में इसका मिड-रेंज मॉडल Nothing Phone 3a सिर्फ ₹20,999 में उपलब्ध होगा, जबकि इसकी लॉन्च कीमत ₹29,999 थी। इसमें 6.55-इंच AMOLED डिस्प्ले (120Hz), Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट, 50MP ड्युअल रियर कैमरा, Glyph Interface LED सिस्टम है।

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 इस वक्त बेहतरीन डील साबित हो सकता है। लॉन्च के समय इस फोन की कीमत करीब ₹79,999 थी, लेकिन अब Flipkart Diwali Sale में यह सिर्फ ₹38,999 में उपलब्ध है यानी लगभग आधी कीमत पर। इसमें 6.2-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है। फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है। कैमरा सेटअप भी शानदार है 50MP प्राइमरी, 12MP अल्ट्रा-वाइड, और 10MP टेलीफोटो लेंस, साथ ही 12MP सेल्फी कैमरा।

