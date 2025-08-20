वाह! 5,698 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा, AI फीचर्स वाला 5G फोन

OnePlus का 13R 5G मॉडल उन स्मार्टफोन्स में से एक है जिसे तकनीकी प्रेमी और बजट-फ्रेंडली यूजर्स दोनों बहुत पसंद करते हैं। यह फोन अपने फ्लैगशिप-लेवल स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है जैसे दमदार प्रोसेसर, सुंदर और स्मूद 120Hz OLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा सेटअप, और 6000mAh बैटरी। लेकिन अब यह फीचर्स और भी आकर्षक हो गए हैं क्योंकि Flipkart पर इस फोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
फ्लिपकार्ट पर OnePlus 13R 5G (12GB + 256GB) अभी 3729 रुपये की सीधी छूट के बाद 39,270 रुपये में लिस्टेड है। बता दें कि सी फोन को 42,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन बैंक और एक्सचेंज छूट का फायदा उठाकर आप इसे और सस्ते में खरीद सकते हैं।
Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर आपको 1,996 रुपये की छूट मिल रही है, जिससे फोन को 37,301 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। वहीं आपको पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 20,000 रुपये तक डिस्काउंट मिल सकता है। यह डिस्काउंट पूरी तरह आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर है।
OnePlus 13R 5G में सबसे ताकतवर Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है, जो LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। यह कॉम्बिनेशन तेज लोडिंग, स्मूद मल्टीटास्किंग और हाई-एंड गेमिंग अनुभव प्रदान करता है।
फोन में 6.78-इंच की प्रिमियम OLED स्क्रीन है, जिसमें 2780×1264 रेज़ॉल्यूशन के साथ 120Hz प्रोमोशन रिफ्रेश रेट शामिल है। यह रंग, कंट्रास्ट और वीडियो/गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाता है। फोनी में IP65 रेटिंग है जो इसे पानी और धूल से बचाती है।
OnePlus 13R 5G में तीन रियर कैमरों की सेटअप है एक 50MP प्राइमरी, एक 8MP अल्ट्रा वाइड और एक 50MP टेलीफोटो (2×)। फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉल्स बेहतर होती हैं।
फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो एक चार्ज में पूरे दिन या उससे अधिक चल सकती है। इसमें SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग भी शामिल है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।
13R में Android 15 आधारित OxygenOS 15 मिलता है और कंपनी चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी सपोर्ट का वादा करती है। इसके अलावा, इसमें स्टेरियो स्पीकर्स, USB-C पोर्ट, साइड फ़िंगरप्रिंट ऐक्सेस, और एआई फीचर्स जैसे Plus Mind एंड रिफाइन शॉट शामिल हैं।