₹59,999 वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ पूरे 30 हजार सस्ता, अब मिलेगा सिर्फ ₹29,999 में

Samsung Galaxy S24 FE कैमरा और AI फीचर्स

फोन में ट्रिपल कैमरा ट्रिपल है जिसमें 50MP का मेन सेंसर है जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) है, 8MP टेलीफोटो लेंस (3× ऑप्टिकल ज़ूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 10MP फ्रंट कैमरा है। सैमसंग का यह फोन 7 साल तक के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स अपडेट के साथ आता है। फोन में Galaxy AI फीचर्स जैसे Circle to Search, Live Translate, Interpreter Mode आदि शामिल हैं, जो फोटो और इंटरैक्शन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।