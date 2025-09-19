₹59,999 वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ पूरे 30 हजार सस्ता, अब मिलेगा सिर्फ ₹29,999 में

त्योहारों के सीजन में अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो Samsung का यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। सैमसंग का का पावरफुल स्मार्टफोन Galaxy S24 FE सैमसंग की फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में 30,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। जानें इस पूरी डील के बारे में:
Samsung Galaxy S24 FE 5G को 59,999 रुपए लॉन्च किया गया था। लेकिन अब 22 सितंबर से सैमसंग.इन और Flipkart पर यह स्मार्टफोन 30,000 रुपए से ज्यादा की छूट के साथ उपलब्ध है। यानी की आप इस सेल में इसे सिर्फ 29,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।
अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए पुराना स्मार्टफोन है, तो इस डील को और सस्ता बनाया जा सकता है। Flipkart इस पर 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है। मतलब सही एक्सचेंज फोन देने पर Galaxy S24 FE की कीमत और भी कम हो जाएगी। Samsung Galaxy S24 FE तीन स्टाइलिश कलर्स ब्लू, ग्रेफाइट और मिंट में उपलब्ध है।
Samsung Galaxy S24 FE में 6.7-इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और विज़ुअल अनुभव बेहतरीन रहे। यह फोन Exynos 2400e चिपसेट के साथ आता है।
फोन में ट्रिपल कैमरा ट्रिपल है जिसमें 50MP का मेन सेंसर है जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) है, 8MP टेलीफोटो लेंस (3× ऑप्टिकल ज़ूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 10MP फ्रंट कैमरा है। सैमसंग का यह फोन 7 साल तक के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स अपडेट के साथ आता है। फोन में Galaxy AI फीचर्स जैसे Circle to Search, Live Translate, Interpreter Mode आदि शामिल हैं, जो फोटो और इंटरैक्शन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।
Samsung Galaxy S24 Ultra पर इस बार सबसे बड़ी कीमत कटौती देखने को मिल रही है। फोन की लॉन्च कीमत ₹1,29,999 थी, लेकिन अब यह सिर्फ ₹71,999 में उपलब्ध है। यानी ग्राहकों को लगभग ₹58,000 की भारी बचत हो रही है। यह फोन 200MP का क्वाड कैमरा सेटअप, S Pen सपोर्ट से लैस है।
Samsung Galaxy S24 भी इस फेस्टिव सीज़न में जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। लॉन्च कीमत ₹74,999 रखने वाला यह प्रीमियम स्मार्टफोन अब मात्र ₹39,999 में खरीदा जा सकता है। यानी इसमें सीधा ₹35,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। फोन में है 50MP OIS कैमरा, AI फीचर्स, AMOLED डिस्प्ले और 7 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है।