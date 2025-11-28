बड़ा मौका! ब्लैक फ्राइडे सेल में ₹9,000 तक हुए OnePlus के बेस्ट-सेलिंग DSLR कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले 5 AI Phones

3. OnePlus 13s किफायती कीमत पर प्रीमियम फीचर्स

कम बजट में शानदार प्रदर्शन चाहता है, तो OnePlus 13R बेस्ट डील है। अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में इसकी इफेक्टिव कीमत ₹52,999 है। इसके साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 6 महीनों का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। OnePlus 13s एक पावरफुल और फीचर-पैक स्मार्टफोन है जिसमें MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं, जो डे-लाइट और लो-लाइट दोनों में बेहतर फोटो क्वालिटी प्रदान करते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है बड़ी 6000mAh बैटरी।