बड़ा मौका! ब्लैक फ्राइडे सेल में ₹9,000 तक हुए OnePlus के बेस्ट-सेलिंग DSLR कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले 5 AI Phones

साल खत्म होने वाला है और ईयर-एंड की Black Friday Sale में स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। ई-कॉमर्स साइट Amazon-Flipkart पर ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो गयी है, जिसमें वनप्लस के स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है। अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम या मिड-रेंज OnePlus स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इस ब्लैक फ्राइडे सेल में OnePlus के 5 लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन्स पर 9,000 रुपए तक की भारी छूट दी जा रही है।
Black Friday Sale फ्लिपकार्ट पर 23 नवंबर से शुरू हुई तो वहीं अमेजन पर यह सेल आज से शुरू हुई है। इस सेल में वनप्लस के बेस्ट-सेलिंग फोन्स OnePlus 13, OnePlus 13s, OnePlus 13R, OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE4 तगड़ी छूट पर बेचे जा रहे हैं।
ब्रांड का सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप OnePlus 13 अब Black Friday Sale में लॉन्च प्राइस से बैंक छूट के साथ 10,000 रुपए तक सस्ता मिला रहा है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर ज्यादा सस्ता मिल रहा है यह 63,989 रुपए लिस्टेड है। इसके साथ ही ,3000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट है। जिससे फोन की कीमत 9,000 रुपए तक कम हो जाती है और 9 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI भी मिलेगा।
फोन में मिलता है फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 64MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। सेल्फी के लिए है 32MP फ्रंट कैमरा।
अगर आपका बजट थोड़ा कम है लेकिन आप पावरफुल फोन चाहते हैं, तो OnePlus 13R एक बेहतरीन ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में यह फोन केवल ₹37,990 में मिलेगा, जबकि इसका लॉन्च प्राइस ₹52,999 था। यानी कि आपको कुल ₹5,009 की बड़ी बचत हो रही है। फोन में मौजूद है MediaTek Dimensity 8300 Ultra चिपसेट, जो काफी पावर-एफिशिएंट और स्मूद रेस्पॉन्स देता है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX890 प्राइमरी लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो सेंसर मिलता है। साथ ही दमदार 6000mAh बैटरी है।
कम बजट में शानदार प्रदर्शन चाहता है, तो OnePlus 13R बेस्ट डील है। अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में इसकी इफेक्टिव कीमत ₹52,999 है। इसके साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 6 महीनों का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। OnePlus 13s एक पावरफुल और फीचर-पैक स्मार्टफोन है जिसमें MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं, जो डे-लाइट और लो-लाइट दोनों में बेहतर फोटो क्वालिटी प्रदान करते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है बड़ी 6000mAh बैटरी।
अगर आप एक ऐसा मिड-रेंज फोन चाहते हैं जो कैमरा, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले तीनों में मजबूत हो तो Nord 5 पर नजर ज़रूर डालें। अमेजन-फ्लिपकार्ट दोनों पर ब्लैक फ्राइडे सेल में इसकी कीमत ₹31,998 कर दी गई है। इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जायेगा एक्सचेंज ऑफर के साथ ग्राहक इसे और कम कीमत में ले सकते हैं। Nord 5 उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मिड-रेंज में प्रीमियम OnePlus अनुभव चाहते हैं।
OnePlus Nord CE4 भी अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल का हिस्सा है और यह फोन 6000 रुपए की सीधी छूट के बाद मात्र 18,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 5G सपोर्ट और दमदार बैटरी लाइफ मिलती है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। सेल के दौरान चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराने फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा, जिससे कीमत और कम हो सकती है।