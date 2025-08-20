₹13,999 से शुरू हैं सुपर 7550mAh तक की बैटरी, 50MP कैमरा, 16GB रैम वाले पावरहाउस Phones, बारिश में भी चलेगा काम

Poco M7 Plus 5G की फर्स्ट सेल आज

Poco M7 Plus 5G एक पॉवर-पैक बजट फोन है। इस ख़ास मॉडल की कीमत 13,999 रुपये है। इसमें लगी है शानदार 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, जो लंबे समय तक बैटरी बैकअप देती है लगभग 2 दिनों तक निरंतर इस्तेमाल संभव है। साथ ही, यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ऑफर करता है, जो गेमिंग और वीडियो स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाता है। इसमें AI टूल्स जैसे Google Gemini और Circle to Search भी शामिल हैं। कैमरा सेटअप में है 50MP डुअल रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा, जिससे तस्वीरें और वीडियो कॉल्स दोनों अच्छे क्वालिटी के आते हैं।