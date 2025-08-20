₹13,999 से शुरू हैं सुपर 7550mAh तक की बैटरी, 50MP कैमरा, 16GB रैम वाले पावरहाउस Phones, बारिश में भी चलेगा काम

आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय बैटरी लाइफ सबसे अहम मायने रखती है अब तो हर कोई यही चाहता है कि फोन दिनभर या उससे ज्यादा दो दिन चलते हैं। बैटरी के साथ-साथ इन फोन्स में 50MP का शानदार कैमरा, बड़ी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर भी मिलता है। यहां हमने 7550mAh तक की बैटरी वाले पांच स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है। जानें इस लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं:
7550mAh तक की बैटरी वाले बेस्ट किफायती फोन्स की लिस्ट में: Poco M7, Oppo K13, Vivo T4, iQOO Z10 5G, और Redmi 15 शामिल हैं। इनमें से कुछ फोन 80W और 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं लेकिन सभी फोन्स की कीमत 30,000 रुपये से कम है। आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं इन फोन्स की कीमत और फीचर्स:
Redmi 15 5G की कीमत भारत में लगभग ₹14,999 से शुरू होती है। फोन 7000mAh बैटरी के साथ आता है। यह Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट का उपयोग करता है। Redmi 15 5G में मिलने वाले कैमरा की बात करें तो यह 50MP AI कैमरा और फ्रंट में 8MP कैमरा प्रदान करता है।
iQOO Z10 5G की भारत में शुरुआती कीमत ₹21,999 है। इस फोन में 6.77-इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन है। फोन में IP65 रेटिंग से धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षा मिलती है। iQOO Z10 5G में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी रियर कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ) और एक 2MP डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा 32MP का है। सबसे प्रमुख फीचर इसकी 7,300mAh की बैटरी है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी देती है।
OPPO K13 5G भारत में 17,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट लगा हुआ है। डिस्प्ले में 6.67-इंच AMOLED पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट, और 1200 निट्स ब्राइटनेस शामिल है। OPPO K13 5G में 7000mAh बैटरी है। फोन में पीछे की ओर 50MP + 2MP का डुअल सेटअप और सामने का 16MP कैमरा है।
Vivo T4 5G की कीमत भारत में 21,999 रुपये है। इस फोन में 7300mAh बैटरी दी गई है। यह 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज भी होती है। यह Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन में बैक पर 50MP + 2MP और फ्रंट में 32MP का कैमरा है, जिससे फोटोग्राफी और वीडियो कॉल्स दोनों बढ़िया होते हैं।
Poco M7 Plus 5G एक पॉवर-पैक बजट फोन है। इस ख़ास मॉडल की कीमत 13,999 रुपये है। इसमें लगी है शानदार 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, जो लंबे समय तक बैटरी बैकअप देती है लगभग 2 दिनों तक निरंतर इस्तेमाल संभव है। साथ ही, यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ऑफर करता है, जो गेमिंग और वीडियो स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाता है। इसमें AI टूल्स जैसे Google Gemini और Circle to Search भी शामिल हैं। कैमरा सेटअप में है 50MP डुअल रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा, जिससे तस्वीरें और वीडियो कॉल्स दोनों अच्छे क्वालिटी के आते हैं।