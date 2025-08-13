₹7000 से कम में खरीदें 32 इंच स्क्रीन, DJ जैसे साउंड, शानदार पिक्चर क्वालिटी वाले 5 जबरदस्त Smart TV, देखें पूरी List

अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल से सस्ते में एक कॉम्पैक्ट स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये 32 इंच स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ये स्मार्ट टीवी HD स्क्रीन के साथ आते हैं और Android TV ओएस पर चलते हैं। खास बात यह है कि ये स्मार्ट टीवी 7000 रुपये से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। इन टीवी पर आप फिल्म, टीवी शो और गेम्स जैसे कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। इन टीवी के साथ आप घर बैठे ही थिएटर जैसा अनुभव ले सकते हैं। 7000 रुपये से कम में आने वाली टीवी की लिस्ट में कोडक, VW, Thomson जैसे ब्रांड्स शामिल हैं।
Foxsky Smart Android TV HD-Ready LED टीवी में बिल्ट-इन App Store है, जिससे आप Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 30W डॉल्बी-डिजिटल स्पीकर सिस्टम है जो बेहतर साउंड आउटपुट देता है। टीवी Google Voice Assistant सपोर्ट और HDMI Audio-Out सुविधा के साथ आती है। यह टीवी अभी Flipkart पर 6,999 रुपये में बेचा जा रहा है।
KODAK के ये स्मार्ट LED टीवी 30W के ऑडियो आउटपुट के साथ आते हैं। इसमें 3 HDMI और 2 USB पोर्ट हैं। Android-based नहीं, लेकिन यह ऐप्स और वीडियो खेलने के लिए स्मार्ट TV फीचर्स सपोर्ट करता है। ये टीवी फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये में बेचे जा रहे हैं।
सेल में इस स्मार्ट टीवी को केवल 7,299 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और बैंक डिस्काउंट के चलते इसकी कीमत 6,500 रुपये के करीब रह जाएगी। इसमें Android TV ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा Dolby Vision Atmos सपोर्ट और बेजल-लेस डिजाइन मिलता है।
यह TV 178° वाइड व्यू एंगल, फ्रेम-लेस डिज़ाइन और IPE टेक्नोलॉजी (vibrant कलर के लिए) जैसी खूबियां देता है। इसमें 20W स्टिरियो साउंड, बिल्ट-इन Wi-Fi, Android OS, स्क्रीन मिररिंग, म्यूजिक equalizer, और cinema zoom जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। Amazon पर इसे 7,599 रुपये में बेचा जा रहा है। अमेंजन पे से पेमेंट कर आपको इस टीवी पर 300 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। जिससे टीवी की कीमत कम हो जाएगी।