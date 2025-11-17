₹10,000 से कम में खरीदें 108MP कैमरा, 6300mAh तक की बैटरी वाले साल 2025 के 5 Best-Selling फोन्स, देखें लिस्ट

अगर आपका बजट 10,000 रुपए से कम है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस तीनों में दमदार निकले तो साल 2025 के ये फोन आपके लिए बहुत शानदार हैं। ये फोन्स 108MP तक के कैमरा, 6000mAh तक की Powerful बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर से लैस हैं। सबसे खास बात यह है कि इन Best-Selling फोन्स पर अभी तगड़ी छूट चल रही है, जिससे आपकी बचत और भी बढ़ जाती है। इन फोन्स को देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतने कम दाम में कंपनियां इतने जबर्दस्त फीचर्स दे रही हैं।
अगर आप 2025 में एक वैल्यू-फॉर-मनी लेना चाहते हैं, तो यह 5 फोन्स आपकी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। इस लिस्ट में रियलमी नार्ज़ो 80 लाइट 4जी, पोको एम6 प्लस, रेडमी 14सी, मोटोरोला जी35 5जी, इनफिनिक्स हॉट 60आई 5जी शामिल है।
Realme Narzo 80 Lite में दमदार बैटरी और स्मूद डिस्प्ले वाले फोन की तलाश में हैं। यह फोन अमेजन पर 7,299 रुपए में उपलब्ध है। इस फोन में 6300mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो आसानी से डेढ़ दिन तक चल सकती है और लंबे वीडियो प्लेबैक समय के कारण इसे एक बैटरी-किंग कहा जा सकता है। फोन में 6.74-इंच का 90Hz डिस्प्ले दिया गया है जो रोज़मर्रा के यूज़ में स्टटर फ्री अनुभव देता है। Unisoc T7250 चिपसेट पर चलने वाला यह फोन बेसिक गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जो दिन के समय ठीक-ठाक फोटोग्राफी कर लेते हैं।
Poco M6 Plus 5G में 108MP कैमरा ऑफर करता है। यह फोन अमेजन पर 10,080 रुपए में बेचा जा रहा है। फोन में 6.79-इंच का बड़ा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले मिलता है, जो गेमर्स और कंटेंट लवर्स के लिए काफी एडवांटेज देता है। Snapdragon 4 Gen 2 AE चिपसेट पर चलने वाला यह डिवाइस तेज़ और पावर-इफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है, जिससे मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग स्मूद रहती है। 108MP Samsung ISOCELL HM6 सेंसर वाला कैमरा इस बजट में शानदार फोटो देता है और 13MP सेल्फी कैमरा भी अच्छे रिज़ल्ट देता है। फोन में 5,030mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे जल्दी चार्ज होकर पूरा दिन आराम से चल जाता है।
Redmi 14C फोन में 6.88-इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है, जो इस बजट में काफी कम देखने को मिलता है। अमेजन पर यह फोन 8,998 रुपए में उपलब्ध है। MediaTek Helio G-Series चिपसेट पर चलने वाला यह फोन रोजमर्रा के काम और हल्की गेमिंग में संतुलित प्रदर्शन देता है। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 13MP का फ्रंट कैमरा शामिल है, जो सोशल मीडिया और डे-लाइट फोटोग्राफी के लिए काफी बेहतर आउटपुट देता है। फोन में 5,160mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन चल जाती है। Android 14 आधारित HyperOS फोन को तेज़, स्टेबल और मॉडर्न बनाता है।
Motorola G35 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो 5G कनेक्टिविटी, स्मूद डिस्प्ले और साफ-सुथरा यूजर इंटरफ़ेस पसंद करने वालों के लिए एक परफेक्ट है। इसमें 6.72-इंच का FHD+ 120Hz डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने, स्क्रॉल करने और गेम खेलने को काफी आकर्षक बनाता है। फोन 8,999 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। Unisoc T760 चिपसेट इस फोन को 5G सपोर्ट के साथ अच्छी स्पीड और स्थिरता प्रदान करता है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है, जबकि 16MP फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो मध्यम उपयोग में पूरे दिन आसानी से चल जाती है।
Infinix Hot 60i 5G इस साल के सबसे पावरफुल बजट 5G फोन्स में गिना जा रहा है, खासकर इसकी 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 5G चिपसेट के कारण। इसमें 6.75-इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट फोन को तेज़ और एनेर्जी-इफिशिएंट बनाता है, जिससे ऐप्स जल्दी खुलते हैं और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतरीन रहती है। 50MP कैमरा सेटअप बजट में अच्छी फोटोग्राफी देता है, और 8MP फ्रंट कैमरा भी ठीक आउटपुट देता है। IP64 रेटिंग इसे धूल और छींटों से बचाती है, जबकि साइड-फिंगरप्रिंट सेंसर और 128GB स्टोरेज इसे इस प्राइस रेंज में एक फुल-पैकेज स्मार्टफोन बनाते हैं। फोन को 9,299 रुपए में फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।