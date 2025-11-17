₹10,000 से कम में खरीदें 108MP कैमरा, 6300mAh तक की बैटरी वाले साल 2025 के 5 Best-Selling फोन्स, देखें लिस्ट

1. Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Lite में दमदार बैटरी और स्मूद डिस्प्ले वाले फोन की तलाश में हैं। यह फोन अमेजन पर 7,299 रुपए में उपलब्ध है। इस फोन में 6300mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो आसानी से डेढ़ दिन तक चल सकती है और लंबे वीडियो प्लेबैक समय के कारण इसे एक बैटरी-किंग कहा जा सकता है। फोन में 6.74-इंच का 90Hz डिस्प्ले दिया गया है जो रोज़मर्रा के यूज़ में स्टटर फ्री अनुभव देता है। Unisoc T7250 चिपसेट पर चलने वाला यह फोन बेसिक गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जो दिन के समय ठीक-ठाक फोटोग्राफी कर लेते हैं।