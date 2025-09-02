सिर्फ 1000 रुपए में खरीदें ये 5 बेस्ट Phones; दनादन चलेगा इंटरनेट, होगी UPI पेमेंट, देख सकेंगे Live TV भी

Lava A1 Vibe (2025)

लावा का यह फोन 1.77-इंच का कलर TFT डिस्प्ले है जो साफ और आसान विज़िबिलिटी देता है। फोन में 1000mAh की AI मैनेज्ड बैटरी लगी है, जो 4-5 दिन तक आराम से चल सकती है। इसमें 32MB RAM और 32MB स्टोरेज है, जिसे माइक्रो-SD कार्ड से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। Lava A1 Vibe में 0.3MP का VGA कैमरा, MP3/MP4 प्लेयर, वायरलेस FM रेडियो और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह Dual SIM सपोर्ट करता है और Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, टॉर्च, वाइब्रेशन अलर्ट और 22 भाषाओं का सपोर्ट इसे और उपयोगी बनाता है। मजबूत बॉडी और मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ यह फोन फ्लिपकार्ट पर 1299 रुपये में बेचा जा रहा है।