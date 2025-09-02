सिर्फ 1000 रुपए में खरीदें ये 5 बेस्ट Phones; दनादन चलेगा इंटरनेट, होगी UPI पेमेंट, देख सकेंगे Live TV भी

भारत में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और वे महंगे स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए फीचर फोन ही एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाते हैं। अगर आप भी बहुत कम बजट में एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आज हम आपको 1000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले Lava, Jio और नोकिया जैसी कंपनियों के शानदार फीचर फोन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन्स UPI पेमेंट, इंटरनेट ब्राउज़र, लाइव टीवी को सपोर्ट करते हैं।
अगर आप 1000 रुपये से कम में एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं तो लावा हीरो शक्ति 2025, जियोभारत V4 4G, नोकिया 105, लावा ए5 2023 कीपैड मोबाइल, जियोभारत K2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इन फोन की कीमत और फीचर्स:
Lava Hero Shakti 2025 एक बेहद सिंपल और भरोसेमंद कीपैड फोन है, जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कॉलिंग और बैटरी बैकअप को प्राथमिकता देते हैं। इसमें 1.77-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो साफ और पढ़ने में आसान है। फोन में Dual SIM सपोर्ट मिलता है, जिससे यूज़र दो अलग-अलग नंबर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1000mAh की बैटरी लगी है जो आराम से 3-4 दिन तक चल सकती है। इसके अलावा इसमें Wireless FM, Torch Light और Call Recording जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस फोन की कीमत 799 रुपये है, और यह अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
JioBharat V4 4G को भारत का सबसे किफायती 4G फोन कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक कीपैड फोन होते हुए भी 4G VoLTE नेटवर्क सपोर्ट करता है। इसमें UPI पेमेंट इंटीग्रेशन मौजूद है, जिससे आप सीधे अपने फोन से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। फोन में JioCinema और JioSaavn ऐप्स भी दिए गए हैं, ताकि यूज़र मूवी और म्यूज़िक का मज़ा ले सकें। इसमें 1.77-इंच QVGA डिस्प्ले, 1000mAh बैटरी और Torch Light मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए शानदार है जो स्मार्टफोन नहीं चाहते लेकिन डिजिटल पेमेंट और 4G कॉलिंग का मज़ा लेना चाहते हैं। यह फोन अमेजन पर 789 रुपये में बेचा जा रहा है।
Nokia 105 का 2025 एडिशन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सादगी और मजबूती की तलाश करते हैं। यह फोन बेहद हल्का है और पॉकेट-फ्रेंडली डिज़ाइन में आता है। यह फोन फ्लिपकार्ट 947 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें 1.8-इंच का QQVGA डिस्प्ले दिया गया है, जो कॉलिंग और SMS के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। Nokia 105 की सबसे बड़ी ताकत है इसमें 800mAh की बैटरी मिलती है, जो स्टैंडबाय पर कई दिनों तक चल सकती है। इसके अलावा, फोन में Wireless FM Radio, Pre-loaded Games, Torch Light और मजबूत बॉडी जैसे फीचर्स हैं।
JioBharat K2 एक और दमदार 4G कीपैड फोन है जिसे खासतौर पर डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 4G VoLTE सपोर्ट है, जिससे यूज़र HD वॉइस कॉल का मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें UPI पेमेंट फीचर, JioSaavn, JioCinema और JioPay ऐप्स भी पहले से प्री-इंस्टॉल्ड आते हैं। फोन में 1.77-इंच डिस्प्ले, 1000mAh बैटरी और Torch Light है। इस फोन में वेबब्राउज़र भी है यानी की आप इंटरनेट पर कुछ सर्च भी कर सकते हैं। JioBharat K2 फोन फ्लिपकार्ट पर 987 रुपये का मिल रहा है।
लावा का यह फोन 1.77-इंच का कलर TFT डिस्प्ले है जो साफ और आसान विज़िबिलिटी देता है। फोन में 1000mAh की AI मैनेज्ड बैटरी लगी है, जो 4-5 दिन तक आराम से चल सकती है। इसमें 32MB RAM और 32MB स्टोरेज है, जिसे माइक्रो-SD कार्ड से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। Lava A1 Vibe में 0.3MP का VGA कैमरा, MP3/MP4 प्लेयर, वायरलेस FM रेडियो और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह Dual SIM सपोर्ट करता है और Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, टॉर्च, वाइब्रेशन अलर्ट और 22 भाषाओं का सपोर्ट इसे और उपयोगी बनाता है। मजबूत बॉडी और मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ यह फोन फ्लिपकार्ट पर 1299 रुपये में बेचा जा रहा है।