₹15,000 से कम में खरीदें 7000mAh तक की जंबो बैटरी, DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी वाले 5 ऑल-राउंडर Phones

5: Honor X7C 5G

Honor X7C 5G फोन MagicOS 8.0 (Android 14 बेस) पर चलता है और 5,200mAh बैटरी और 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो Honor X7C में 50MP मुख्य कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिए गए हैं, और सेल्फी 5MP कैमरा है। यह फोन 13,998 रुपए में अमेजन पर बेचा जायेगा। फोन 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं। फोन में IP64 वॉटरप्रूफ बिल्ड भी मिलेगी, कंपनी का कहना है कि इसे 3 मिनट वॉशिंग टेस्ट से भी गुजारा गया है।