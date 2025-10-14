₹15,000 से कम में खरीदें 7000mAh तक की जंबो बैटरी, DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी वाले 5 ऑल-राउंडर Phones

अगर आप 15,000 रुपए से कम में हाई-एंड फोन्स खरीदना चाहते हैं जो तेज डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और शक्तिशाली कैमरा से लैस हो तो ये लिस्ट आपके लिए है। इस लिस्ट में Oppo K13 5G, Infinix Note 50s, iQOO Z10x, Tecno Pova 7 और Honor X7C जैसे मॉडल शामिल हैं। जानें इन सभी फोन्स के फीचर्स और सेलेक्ट करें की आपके लिए कौनसा है बेस्ट।
Infinix Note 50s 5G+ 6.78-इंच की Full HD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स तक की ब्राइटनेस है। इस फोन में Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 64MP Sony IMX682 मुख्य सेंसर और 2MP सेकेंडरी लेंस शामिल हैं, तथा सेल्फी के लिए 13MP कैमरा है। Note 50s में 5,500mAh बैटरी है। फोन को 14,999 रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।
iQOO Z10x में 6.72-इंच Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट। यह फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट द्वारा संचालित है। फोन में 50MP मुख्य सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर हैं; सेल्फी के लिए 8MP कैमरा है। Z10x में 6,500mAh बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। iQOO Z10x का शुरुआती दाम ₹13,499 है।
Oppo K13 को 7,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिला है, जो इसे इस रेंज में बैटरी हीरो बना देता है। फोन में 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट। यह फोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट पर चलता है। कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य सेंसर और 2MP सेकेंडरी लेंस है, और सेल्फी के लिए 16MP कैमरा शामिल है। यह फोन 16,228 रुपए में अमेजन पर लिस्टेड है, इस पर 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा जिसे फोन लगभग 15000 रुपए में आपका हो जायेगा।
Tecno Pova 7 में 50MP मुख्य सेंसर और दूसरें लेंस शामिल हैं, तथा सेल्फी कैमरा 13MP है। यह फोन भी Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट पर आधारित है और 8GB RAM + UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट करता है। यह फोन 12,499 रुपए में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है।
Honor X7C 5G फोन MagicOS 8.0 (Android 14 बेस) पर चलता है और 5,200mAh बैटरी और 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो Honor X7C में 50MP मुख्य कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिए गए हैं, और सेल्फी 5MP कैमरा है। यह फोन 13,998 रुपए में अमेजन पर बेचा जायेगा। फोन 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं। फोन में IP64 वॉटरप्रूफ बिल्ड भी मिलेगी, कंपनी का कहना है कि इसे 3 मिनट वॉशिंग टेस्ट से भी गुजारा गया है।