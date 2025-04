₹10,000 से कम में खरीदें 108MP तक के DSLR जैसे कैमरा वाले ये 5 फोन, सबसे सस्ता ₹7499 का, देखें List

5. Poco M6 Plus

Poco M6 Plus को पिछले साल अगस्त में 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। अभी यह फोन 10,299 रुपये में फ्लिपकार्ट खरीदने के लिए उपलब्ध है. Poco M6 Plus 5G में 6.79 इंच का LCD डिस्‍प्‍ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट साथ आता है। प्रोटेक्‍शन के तौर पर डिस्‍प्‍ले में गोरिल्‍ला ग्‍लास भी लगाया गया है। Poco M6 Plus 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन सेंसर 108MP है और सेकंडरी कैमरा 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है। मेन सेंसर 3x इन-सेंसर जूम ऑफर करता है। फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5,030mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्‍ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।