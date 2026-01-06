₹15,000 से कम में खरीदें 5 ऐसे फोन, जिनमें है Flagship जैसा Camera, फोटो आएगी एकदम Solid, देखें लिस्ट

2. Realme Narzo 90x 5G

Realme Narzo 90x 5G भी अमेजन पर ₹13,999 में लिस्ट है इस पर 500 रुपए का कैशबेक है जिससे फोन की कीमत 13,499 रुपए रह जाती है। इसमें बड़ा 6.8-इंच LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है। फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से लैस है और 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है जो एक बार चार्ज में लगभग दो दिनों तक भी चल सकती है। कैमरा का मामला भी मज़ेदार है पीछे 50MP मुख्य कैमरा मिलता है, जो दिन के समय शानदार फोटो देता है और आम शॉट्स के लिए पर्याप्त है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।