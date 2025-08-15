Buy 3 best 50MP AI camera 8GB RAM big display water resistance 5G phone under 8000 rupees biggest deal ever ₹8000 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, 8GB रैम वाले पैसा-वसूल फोन, पानी में भी करेंगे काम
50MP AI कैमरा, 8GB रैम और वाटर-रेसिस्टेंट बॉडी वाले 5G फोन्स खरीदें 8000 रुपये से कम में। ये फोन परफॉर्मेंस में भी किसी फ्लैगशिप से कम नहीं है। देखें लिस्ट में कौन-कौन से फोन।

Himani GuptaFri, 15 Aug 2025 04:34 PM
Buy 3 best 50MP AI Camera Phones Under Rs 8000

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी फिट बैठे और फीचर्स में भी कोई कमी न छोड़े, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं 8000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले ऐसे दमदार फोन्स के बारे में जिनमें 50MP AI कैमरा, 8GB तक रैम, और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं।

8000 रुपये से कम में खरीदें ये फोन्स

यह फोन सिर्फ सस्ते ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों में आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। आइए जानते हैं इन टॉप स्मार्टफोन्स के बारे में जिन्हें आप 8000 रुपये के अंदर खरीदकर फुल पैसा-वसूल डील पा सकते हैं।

Lava Bold N1 Pro फीचर्स

Lava Bold N1 Pro एक किफायती 4G स्मार्टफोन है जिसमें 6.5-इंच का HD+ डिस्प्ले और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए Unisoc प्रोसेसर मिलता है। इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 13MP + VGA रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा है।

Lava Bold N1 Pro पर इतने की छूट

यह फोन Android 13 Go Edition पर चलता है और 5000mAh की दमदार बैटरी से लैस है। Flipkart पर ₹100 कूपन डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत ₹6,798 हो जाती है, जो इसे बेहद बजट-फ्रेंडली बनाता है।

Lava Storm Lite 5G मिल रहा इतने रुपये में

Lava Storm Lite 5G भारत का सबसे सस्ता 5G फोन माना जा रहा है। यह फोन 8,499 रुपये में अमेजन पर बेचा जा रहा है। साथ ही अमेजन पे से पेमेंट कर 254 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा।

Lava Storm Lite 5G के फीचर्स

यह फोन 6.56-इंच HD+ डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर है। फोन में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP ड्यूल रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5000mAh बैटरी और Android 13 OS के साथ यह फोन लंबी परफॉर्मेंस और स्मूद UI का वादा करता है। 5G कनेक्टिविटी को इस कीमत में पाना बड़ी डील है।

Lava Shark 5G मिल रहा सिर्फ इतने रुपये में

Lava Shark 5G फोन 7,999 रुपये है और यह अमेजन पर उपलब्ध है। यह फोन MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट के साथ आता है, जो शानदार नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्पीड देता है।

Lava Shark 5G की खासियत

Lava Shark 5G एक सस्ता लेकिन दमदार 5G फोन है जिसमें 6.5-इंच HD+ डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। कैमरे में 50MP ड्यूल रियर कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा है। इसमें 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी दी गई है। फोन Android 13 पर चलता है और डेली यूसेज के लिए परफेक्ट है।

