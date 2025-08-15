₹8000 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, 8GB रैम वाले पैसा-वसूल फोन, पानी में भी करेंगे काम

Buy 3 best 50MP AI Camera Phones Under Rs 8000

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी फिट बैठे और फीचर्स में भी कोई कमी न छोड़े, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं 8000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले ऐसे दमदार फोन्स के बारे में जिनमें 50MP AI कैमरा, 8GB तक रैम, और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं।