₹15000 से कम में खरीदें 108MP कैमरा वाले ये 3 जबरदस्त फोन्स, फोटो में मिलेगी DSLR जैसी क्वालिटी!

Tecno Pova 6 Neo 5G के फीचर्स

Tecno Pova 6 Neo 5G अपनी बड़ी बैटरी और गेमिंग-केंद्रित परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 6.67-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और स्मूद टच रिस्पॉन्स प्रदान करता है। यह फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 108MP AI प्राइमरी कैमरा और सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 5000mAh की बैटरी, जो लंबे समय तक बैकअप देती है और 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।