₹15000 से कम में खरीदें 108MP कैमरा वाले ये 3 जबरदस्त फोन्स, फोटो में मिलेगी DSLR जैसी क्वालिटी!

स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले उसके कैमरे की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। खासकर आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करना रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है, तो कैमरा फोन की सबसे अहम जरूरत बन चुका है। अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा स्मार्टफोन खोज रहे हैं, जिसमें कैमरा बेहद शानदार हो और बजट भी ज्यादा न बिगड़े, तो 108MP कैमरा वाले फोन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं।
108MP कैमरे वाले स्मार्टफोन्स आपको प्रोफेशनल-ग्रेड फोटोग्राफी का अनुभव देते हैं। इनसे ली गई तस्वीरें ज्यादा डिटेल्ड, शार्प और हाई-क्वालिटी होती हैं, जो कम रोशनी में भी शानदार रिजल्ट देती हैं। अच्छी बात यह है कि अब ऐसे पावरफुल कैमरा फोन्स सिर्फ महंगे फ्लैगशिप मॉडल्स में ही नहीं बल्कि किफायती दाम पर भी मिलने लगे हैं। यह हमने आपके लिए 15000 रुपये से कम के बेस्ट 108MP कैमरा वाले फोन की लिस्ट तैयार की है जिसमें रेडमी, टेक्नो और पोको के फोन शामिल हैं:
Redmi 13 5G स्मार्टफोन को 13,999 रुपये में लॉन्च किया गया है, लेकिन Amazon की लिमिटेड टाइम सेल में यह फोन 11,499 रुपये में लिस्टेड है। यह कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वैरिएंट की है। इस पर बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट भी है जिससे फोन की कीमत और कम हो जाएगी। इस पर बैंक ऑफर्स के तहत खरीदने पर 750 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है।
Redmi 13 5G कंपनी का लेटेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको 6.6-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों के लिए बढ़िया है। कैमरे की बात करें तो Redmi 13 5G में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 108MP प्राइमरी कैमरा शामिल है, जो शानदार फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
यह फोन भारत में ₹12,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह फोन सिर्फ ₹11,999 में उपलब्ध है। यह ऑफर 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट पर है। इसके अलावा, सेल में बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे इसकी कीमत और कम हो सकती है।
Tecno Pova 6 Neo 5G अपनी बड़ी बैटरी और गेमिंग-केंद्रित परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 6.67-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और स्मूद टच रिस्पॉन्स प्रदान करता है। यह फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 108MP AI प्राइमरी कैमरा और सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 5000mAh की बैटरी, जो लंबे समय तक बैकअप देती है और 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
पोको का यह फोन अभी फ्लिपकार्ट 9,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यह कीमत 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठा कर आप फोन को और सस्ते में खरीद सकते हैं।
POCO M6 Plus 5G में 6.79-इंच FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट है। परफॉर्मेंस के लिए यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर पर चलता है। कैमरा सेक्शन में 108MP प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा है। पावर के लिए इसमें 5,000mAh बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।