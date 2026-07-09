BSNL vs Jio vs Airtel: ₹51 में किस का प्लान है सबसे बेस्ट? 28 दिन तक रोज 2GB डेटा, 100 SMS, Unlimited कॉल्स सब मिलेगा

Jio के 49 रुपए प्लान में क्या मिलता है?

अगर आपको कम समय के लिए ज्यादा इंटरनेट डेटा चाहिए, तो Jio का 49 रुपए वाला डेटा ऐड-ऑन प्लान अच्छा ऑप्शन है। इस प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है और इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा का फायदा मिलता है। हालांकि, इस प्लान के साथ 25GB की Fair Usage Policy (FUP) लिमिट लागू होती है। यानी आप 1 दिन में 25GB तक हाई-स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डेटा पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।