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BSNL vs Jio vs Airtel: ₹51 में किस का प्लान है सबसे बेस्ट? 28 दिन तक रोज 2GB डेटा, 100 SMS, Unlimited कॉल्स सब मिलेगा

BSNL, Jio और Airtel के बजट रिचार्ज प्लान में कौन देता है सबसे ज्यादा फायदा? एक प्लान में मिलता है रोज 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा।

Himani GuptaJul 09, 2026 10:34 am IST
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BSNL vs Jio vs Airtel Cheapest Plan Comparison

मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच हर यूजर ऐसा प्लान चाहता है, जिसमें कम खर्च में ज्यादा बेनिफिट्स मिलें। अगर आपका बजट 50 रुपए के आसपास है और आप सोच रहे हैं कि BSNL, Jio और Airtel में किस कंपनी का प्लान सबसे बेहतर है, तो यह खबर आपके काम की है। तीनों टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग कैटेगरी के रिचार्ज प्लान ऑफर करती हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं किस प्लान में क्या फायदा मिलने वाला है।

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BSNL के 51 रुपए वाले Smart Start Plan में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग&nbsp;

सबसे पहले बात करते हैं BSNL के 51 रुपए वाले Smart Start Plan की यह प्लान आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही यूजर्स को पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है।

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BSNL के 51 रुपए वाले प्लान में रोज 2GB डेटा

डेटा की बात करें तो बीएसएनएल 51 रुपए में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा देता है। यानी 28 दिनों में कुल 56GB डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी रोजाना 100 SMS का भी फायदा देती है।

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Jio के 49 रुपए प्लान में क्या मिलता है?

अगर आपको कम समय के लिए ज्यादा इंटरनेट डेटा चाहिए, तो Jio का 49 रुपए वाला डेटा ऐड-ऑन प्लान अच्छा ऑप्शन है। इस प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है और इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा का फायदा मिलता है। हालांकि, इस प्लान के साथ 25GB की Fair Usage Policy (FUP) लिमिट लागू होती है। यानी आप 1 दिन में 25GB तक हाई-स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डेटा पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।

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Airtel के 51 रुपए प्लान में क्या मिलता है?

एयरटेल के पास भी एक 51 रुपए का प्लान है जो एक डाटा बूस्टर प्लान है। इस रिचार्ज में 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, बल्कि यह आपके मौजूदा एक्टिव प्लान की वैलिडिटी तक ही मान्य रहता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS का फायदा नहीं मिलता है। अगर आपके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव Airtel प्रीपेड प्लान है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, तो कंपनी का 51 रुपए डेटा ऐड-ऑन प्लान काम आ सकता है।

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BSNL vs Jio: किसका 51 रुपए तक का प्लान बेस्ट?

अगर BSNL, Jio और Airtel के इन तीनों प्लान की तुलना करें, तो सबसे ज्यादा वैल्यू BSNL के 51 रुपए वाले Smart Start Plan में देखने को मिलती है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, रोज 2GB डेटा (कुल 56GB), अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं। वहीं, Jio का 49 रुपए प्लान सिर्फ 1 दिन के लिए आता है और इसमें 25GB तक हाई-स्पीड अनलिमिटेड डेटा मिलता है, लेकिन कॉलिंग, SMS या अलग वैलिडिटी का फायदा नहीं दिया जाता।

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BSNL के ₹51 प्लान ने Jio और Airtel की बढ़ाई टेंशन

दूसरी तरफ, Airtel का 51 रुपए प्लान केवल 1GB अतिरिक्त डेटा वाला डेटा वाउचर है, जिसकी वैलिडिटी आपके मौजूदा एक्टिव प्लान पर निर्भर करती है। इसमें भी कॉलिंग, SMS या नई वैलिडिटी शामिल नहीं होती। ऐसे में अगर कम कीमत में डेटा, कॉलिंग और SMS के साथ पूरा पैकेज चाहिए, तो BSNL का 51 रुपए Smart Start Plan बेस्ट है।

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