खत्म होने वाला है FREE SIM ऑफर, इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 56GB डेटा भी दे रही कंपनी

बीएसएनएल के पास केवल 51 रुपये कीमत का एक पैसा वसूल प्रीपेड प्लान है। इस प्लान के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को अपनी सर्विस आजमाने का मौका दे रही है। जो किसी बड़े रिचार्ज से पहले बीएसएनएल की डेटा स्पीड वगैराग आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 56GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।
प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक किसी भी नेटवर्क में जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।
ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है।
यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ऑफर की लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है।
अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 1800-180-1503 पर भी संपर्क कर सकते हैं।