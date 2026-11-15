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खत्म होने वाला है FREE SIM ऑफर, इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 56GB डेटा भी दे रही कंपनी

BSNL Rs 51 Plan: बीएसएनएल अपने किफायती और यूनिक प्लान्स के लिए पॉपुलर है। कंपनी के पास 51 रुपये का एक पैसा वसूल प्लान भी है। सस्ता होने के बावजूद इस प्लान में ग्राहकों को फ्री कॉल्स, एसएमएस और डेटा के साथ-साथ फ्री सिम भी मिलती है। कंपनी ने इसकी लास्ट डेट बताई है।

Arpit SoniNov 15, 2026 11:00 am IST
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बीएसएनएल का 51 रुपये प्लान

बीएसएनएल के पास केवल 51 रुपये कीमत का एक पैसा वसूल प्रीपेड प्लान है। इस प्लान के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को अपनी सर्विस आजमाने का मौका दे रही है। जो किसी बड़े रिचार्ज से पहले बीएसएनएल की डेटा स्पीड वगैराग आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है।

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प्लान में मिलेगा कुल 56GB डेटा

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 56GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।

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फ्री कॉल्स और एसएमएस भी

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक किसी भी नेटवर्क में जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।

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FREE 4G SIM भी&nbsp;

ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है।

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ऑफर की लास्ट डेट इस दिन

यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ऑफर की लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है।

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कैसे खरीदें

अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 1800-180-1503 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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