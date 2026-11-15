खत्म होने वाला है FREE SIM ऑफर, इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 56GB डेटा भी दे रही कंपनी

फ्री कॉल्स और एसएमएस भी

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक किसी भी नेटवर्क में जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।